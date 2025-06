Carlos Alfaro Moreno denuncia amenazas y se sincera: “Esto sí no lo puedo soportar”

Carlos Alfaro Moreno, actual mánager deportivo de Barcelona SC, reveló en un tenso momento del programa Esto es Fútbol, de Marca 90, que tanto él como su familia son víctimas de amenazas telefónicas en los últimos días. La confesión se produjo en medio del análisis sobre la llegada del entrenador español Ismael Rescalvo. Marcó un punto de quiebre en la conversación, donde se notó a un Alfaro profundamente afectado.

«Yo no lo iba a decir, pero estos últimos días me ha pasado algo que nunca antes lo había vivido. Mi familia y yo hemos recibido amenazas telefónicas. Eso ha sido algo que a mí me ha hecho muy mal», expresó el exjugador y expresidente del club torero. Si bien no señaló responsables directos, mencionó que “hay un tema político muy enredado donde siempre se está buscando algo”.

Alfaro Moreno enérgico ante narrativas

Frente a sus compañeros de panel, Alfaro Moreno evitó entrar en detalles pero confirmó que las autoridades están al tanto y que por seguridad ha cambiado de número telefónico. Ante la consulta de si ha pensado en abandonar su rol en el club, respondió con sinceridad: «Hasta mi señora me ha preguntado, ‘¿qué estás haciendo?’”. Y aunque en su primer impulso dijo que no, luego admitió que esta situación lo ha sobrepasado: “Esto sí no lo puedo soportar”.

Las declaraciones surgieron justo en medio de una ola de críticas hacia la dirigencia canaria por los malos resultados del equipo y por la supuesta influencia del empresario José Chamorro en la llegada de Rescalvo. El propio presidente del club, Antonio Álvarez, defendió públicamente al agente, afirmando que es un colaborador histórico del club y que no impone fichajes. Alfaro Moreno también negó cualquier favoritismo y recalcó que muchos refuerzos actuales no están representados por Chamorro.

En la misma intervención, Alfaro reconoció que su hijo trabaja con Chamorro, pero defendió la transparencia de esa relación. “¿Qué tiene de malo? Si yo a mis hijos les enseñé valores, integridad y con el ejemplo”, afirmó.

La tensión con la hinchada también se manifestó con pancartas en las inmediaciones del estadio Monumental que exigían la salida de Alfaro y Chamorro, acusándolos de “corruptos”. La situación deportiva del club, que no gana hace más de un mes y quedó fuera de torneos internacionales, ha aumentado la presión.

A pesar de todo, Alfaro aseguró que su intención al regresar era lograr el título en 2025, año del centenario del club. Pero la sombra de la violencia y las amenazas ha puesto en duda su continuidad: “Me tocó ser presidente en pandemia, con deudas enormes, sin público… pero esto, esto se pasó”, concluyó Alfaro Moreno.