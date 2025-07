Carlos Alcaraz supera un duro reto ante Jan-Lennard Struff y avanza a octavos de Wimbledon

Carlos Alcaraz sigue firme en su defensa del título en Wimbledon. El tenista español, de 22 años, logró este viernes 4 de julio su clasificación a los octavos de final tras imponerse en un exigente duelo al alemán Jan-Lennard Struff por 1-6, 6-3, 3-6 y 4-6 en casi dos horas y media de juego sobre la hierba del All England Club.

Con esta victoria, Alcaraz alcanza por cuarta vez consecutiva los octavos de final del Grand Slam británico, una racha que lo sitúa entre los grandes nombres del tenis español en la ‘Era Abierta’. Se suma así a Rafael Nadal, Feliciano López, Roberto Bautista Agut, David Ferrer, Fernando Verdasco y Juan Carlos Ferrero como los únicos españoles en conseguirlo en al menos cuatro ediciones.

El partido comenzó con dominio absoluto del español, que cerró el primer set en tan solo 27 minutos. Alcaraz, que ya había roto el servicio de Struff en el tercer juego, mostró solvencia desde el fondo de la pista y firmó el parcial con un ‘ace’ que hizo vibrar a la grada. En el Palco Real, figuras como Gary Lineker y Anthony Joshua observaban atentos el espectáculo.

Sin embargo, el encuentro no fue un trámite. Struff reaccionó en el segundo set, corrigiendo errores del arranque y elevando la precisión de su primer servicio. Rompió el saque de Alcaraz en un momento clave y se llevó el parcial, encendiendo las alarmas en la Centre Court. El alemán mantuvo su agresividad en la red, dificultando el ritmo del español.

«He said to you to ask this question right?»@carlosalcaraz sets the record straight on his golf matches against @andy_murray 😂#Wimbledon pic.twitter.com/Stxzfi6TMQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025