Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Cincinnati Open tras vencer a Rublev

Carlos Alcaraz venció 6-3, 4-6, 7-5 a Andrey Rublev en un intenso duelo y avanzó a las semifinales del Cincinnati Open 2025 este 15 de agosto.
Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Cincinnati Open tras vencer a Rublev
Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Cincinnati Open.
Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Cincinnati Open tras vencer a Rublev
Carlos Alcaraz avanza a semifinales del Cincinnati Open.

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, derrotó a Andrey Rublev, número  11, por 6-3, 4-6, 7-5 este 15 de agosto de 2025 en el Lindner Family Tennis Center, Mason, Ohio, durante los cuartos de final del Cincinnati Open, para avanzar a las semifinales del torneo ATP Masters 1000. El partido, que duró 2 horas y 17 minutos, se decidió por una doble falta de Rublev en el game final.

Desarrollo del partido

Alcaraz, de 22 años, dominó el primer set en 36 minutos, rompiendo el servicio de Rublev en el cuarto game (2-1) y cerrando 6-3 con un 75% de puntos ganados en el segundo saque. Rublev, de 27 años, mostró frustración, discutiendo con el juez de silla por el cronómetro de 25 segundos para el saque. En el segundo set, el ruso elevó su nivel, perdiendo solo tres puntos con su servicio y rompiendo el saque de Alcaraz en el séptimo game (4-3) para ganar 6-4.

El tercer set fue una batalla intensa, interrumpida durante seis minutos por un espectador afectado por un golpe de calor. Alcaraz logró un quiebre para liderar 5-3, pero Rublev respondió con un contraquiebre inmediato (5-5). En el 12° game, un doble fallo de Rublev, el octavo del partido, entregó la victoria a Alcaraz por 7-5.

Contexto del torneo

El Cincinnati Open 2025, con un premio de USD 9’193,540, es un torneo ATP Masters 1000 jugado en cancha dura al aire libre. Alcaraz, con 14 victorias consecutivas en eventos Masters 1000, alcanzó su 12ª semifinal en esta categoría, igualando a Milos Raonic y Grigor Dimitrov. Su racha de 15 victorias en Masters 1000 lo coloca entre leyendas como Djokovic, Nadal, y Federer. Rublev, finalista en Cincinnati en 2021, llegó al partido tras vencer a Francisco Comesana (6-2, 6-3) y Alexei Popyrin (6-7(5), 7-6(5), 7-5).

Alcaraz lidera el historial contra Rublev por 4-1, habiendo ganado en Wimbledon 2025 (6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4), Nitto ATP Finals 2024 (6-3, 7-6(8)), y 2023 (7-5, 6-2). Rublev venció en el Madrid Open 2024 (4-6, 6-3, 6-2).

Próximo desafío

Alcaraz enfrentará este sábado 16 de agosto a las 17h00 al ganador del duelo entre Alexander Zverev (No. 3) y Ben Shelton (No. 5). De avanzar, jugaría la final el lunes 18 de agosto. El español ha alcanzado la final en sus últimos seis torneos donde llegó a semifinales.  La otra semifinal del torneo la jugarán este sábado a las 14h00, el italiano Jannik Sinner con el francés Térence Atmane. 

Estadísticas clave

En el partido, Alcaraz registró un 64% de primeros saques y 6.47 aces por partido en promedio, con un 76% de victorias en cancha dura esta temporada. Rublev, con un 60.1% de primeros saques y 7.17 aces por partido, destacó por su potente derecha, pero sus ocho dobles faltas, incluida la última, fueron decisivas. Alcaraz aprovechó 2 de 5 puntos de quiebre, mientras Rublev concretó 1 de 3.

Condiciones del encuentro

El partido se jugó bajo un calor agobiante y en una cancha rápida, lo que dificultó el control del balón. Alcaraz, entrenado por Juan Carlos Ferrero, mostró mayor consistencia en momentos clave, mientras Rublev, asesorado por Fernando Vicente y Beto Martín, cedió tras una sólida resistencia. El español acumula 51 victorias y 6 derrotas en 2025, con 37 victorias en sus últimos 39 partidos.

