Camioneta quemada en Buena Fe: hallan un hombre muerto a 50 metros del vehículo

El jueves 7 de agosto, un hombre fue encontrado muerto con cuatro disparos a unos 50 metros de una camioneta quemada en Buena Fe, vía Buena Fe–Patricia Pilar, Los Ríos. La Policía informó que la camioneta estaba reportada como robada desde abril. El crimen genera preocupación en la comunidad local.

Camioneta quemada en Buena Fe y hallazgo del cadáver

Poco antes de las 20h00, conductores que transitaban por la vía Buena Fe – Patricia Pilar alertaron sobre un incendio que consumía una camioneta doble cabina cerca de la finca Las Gemelas. Al llegar, Bomberos y Policía encontraron el vehículo en llamas y un cadáver cercano, a unos 50 metros, que aún no ha sido identificado.

Las primeras investigaciones confirmaron que la camioneta había sido robada en abril del presente año. El cuerpo presentaba heridas de bala en el antebrazo izquierdo, abdomen y frente. La Policía presume que el hombre resultó asesinado y luego el vehículo incendiado para eliminar rastros.

Vecinos del sector indicaron que se alertaron por el humo y las explosiones provocadas por el incendio. Este hecho generó temor entre los habitantes, que desconocen las causas del ataque.

Investigación y contexto de violencia en Los Ríos

La Policía de Los Ríos mantiene abierta la investigación para esclarecer el crimen y determinar si está vinculado a otros hechos violentos recientes en la región. El lunes pasado, en la vía Plan Piloto–Umpechico, en La Concordia, se encontró un taxi con dos cadáveres en su interior.

Además, se estudia posible relación con el hallazgo de Jefferson Leonel Fernández Yoza, de 25 años, cuyo cuerpo se encontró maniatado y mutilado en el sector El Cortijo, Buena Fe. Familiares denunciaron su desaparición días antes.

Según cifras oficiales, la provincia ha registrado un incremento en crímenes violentos y modalidades criminales que incluyen el uso de vehículos incendiados para cubrir rastros. Buena Fe es una zona en disputa por bandas delictivas, lo que aumenta la inseguridad.

Acciones policiales y avances en la investigación

Las autoridades realizan pericias balísticas y buscan grabaciones de cámaras cercanas para identificar a los responsables. Además, trabajan en la identificación del cuerpo encontrado junto a la camioneta quemada en Buena Fe.

Las fuerzas de seguridad intensifican patrullajes en la zona para contener la violencia. El modus operandi de quemar vehículos tras un asesinato se ha repetido en casos recientes, complicando la investigación.

La Policía llama a la comunidad a colaborar con cualquier información que facilite esclarecer el caso y mejorar la seguridad en la región (31).