Byron Palacios salva un punto para Universidad Católica ante Libertad

Universidad Católica igualó 1-1 con Libertad este sábado 16 de agosto de 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa, Quito, por la fecha 25 de la LigaPro, en un partido donde buscaba acercarse al hexagonal final, pero se quedó con un punto tras un gol tardío.

A pesar de alinear a su mejor plantel, el equipo dirigido por Diego Martínez no logró superar a los lojanos. El partido comenzó con intensidad. A los 18 minutos, Yerlin Quiñónez regateó a Eddy Mejía y remató de zurda para vencer al portero Johan Lara, poniendo el 1-0 a favor de Libertad. Católica reaccionó y, al minuto 32, Byron Palacios igualó el marcador tras una asistencia de Eddy Mejía, quien bajó un balón en el área. El equipo local dominó la posesión con 62%, pero careció de precisión en el último pase.

Antes del descanso, Libertad se replegó en un bloque defensivo bajo, apostando por contragolpes liderados por Eber Caicedo y Néstor Caicedo. Católica, con Mauro Díaz y Ismael Díaz en el ataque, generó 12 disparos, pero solo tres fueron al arco. Al minuto 58, Azarias Londoño desperdició una ocasión clara al disparar por fuera tras un pase de José Fajardo.

Oportunidades perdidas y polémica

En el segundo tiempo, Católica inclinó la cancha. Diego Martínez ingresó a Jesús Castillo y Jhon Chancellor para reforzar el ataque, pero Libertad mantuvo la solidez defensiva con Kevin Becerra y Ronny Biojo. Al minuto 78, el árbitro Anthony Yamil Díaz anuló un gol de Católica por fuera de juego de José Fajardo, confirmado por el VAR. La decisión generó protestas, y Facundo Martínez fue expulsado a los 85 minutos por doble amarilla tras reclamar.

Libertad, bajo la dirección de Juan Carlos León, aprovechó la superioridad numérica en los minutos finales. A pesar de un remate de Iván Zambrano al minuto 89, detenido por Johan Lara, el marcador no se movió. El empate dejó a Católica con 36 puntos (+13 de diferencia de gol) y a Libertad con 38 puntos (+5 de diferencia de gol).

Contexto de la LigaPro

La LigaPro Ecuabet 2025, en su primera etapa, está en su recta final. Los primeros seis equipos clasifican al hexagonal final por el título, mientras los últimos cuatro disputan el cuadrangular de descenso. Católica, que también compite en la Copa Sudamericana contra Alianza Lima el 20 de agosto, suma tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos seis partidos. Libertad, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco duelos, es un rival directo en la pelea por el hexagonal.

Próximos encuentros

Católica recibirá a Técnico Universitario el 24 de agosto en el Olímpico Atahualpa, mientras que Libertad enfrentará a Aucas el 22 de agosto en el estadio Reina del Cisne. En el historial reciente, Libertad venció 3-1 a Católica el 28 de abril de 2025 en Loja, con goles de Néstor Caicedo, Eber Caicedo (2) y un tanto de Byron Palacios para los quiteños.

Impacto del resultado

El empate complica las aspiraciones de Católica de entrar al hexagonal final, quedando a dos puntos del sexto puesto. La expulsión de Facundo Martínez lo dejará fuera del próximo partido, mientras que la falta de definición sigue siendo un problema para el equipo de Diego Martínez. Libertad, con un punto valioso como visitante, refuerza su posición en la tabla y su candidatura al hexagonal.