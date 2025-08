Búsqueda Implacable: El papel que marcó y persigue a Liam Neeson en su carrera

Liam Neeson, el reconocido actor británico de 73 años, expresó una relación ambivalente con Búsqueda Implacable (Taken, 2008), el thriller que redefinió su carrera como héroe de acción. En una reciente entrevista con The New York Times, Neeson confesó que, aunque el guion lo cautivó desde el principio, el éxito masivo de la película y su icónica línea “tengo un conjunto muy particular de habilidades” lo tomaron por sorpresa y aún lo persiguen en la cultura popular.

El filme, donde interpretó a Bryan Mills, un padre dispuesto a todo por rescatar a su hija de una red de trata, no solo marcó un punto de inflexión en su trayectoria. También se convirtió en un fenómeno global. La cinta, coprotagonizada por Maggie Grace y Famke Janssen, recaudó más de 226 millones de dólares en taquilla y dio pie a dos secuelas en 2012 y 2015. Sin embargo, Neeson admite que la fama de su personaje ha generado momentos de incomodidad. “Estaba un poco avergonzado. No me malinterpreten, me encantó el guion, pero he grabado incontables mensajes de voz con ese discurso para los amigos de mis hijos”, reveló con humor.

El impacto cultural de Búsqueda Implacable

En octubre de 2024, durante un día de jurado, Liam Neeson escuchó a alguien murmurar su famosa línea en un juzgado, según relató a la revista People. “Pensé: ‘Oh, no…’”, dijo entre risas, aunque añadió que le resultó halagador. Al salir del edificio, fue recibido con aplausos del público, un gesto que refleja la vigencia de su figura.

Conocido por papeles dramáticos en películas como La lista de Schindler, donde fue nominado al Oscar, Liam Neeson encontró en Búsqueda Implacable una segunda juventud profesional y un nuevo público. “La película tocó algo en el nervio psíquico de los espectadores”, reflexionó. Sin embargo, a sus 73 años, el actor reconoce que su etapa como héroe de acción está llegando a su fin. “Llega un punto en que la audiencia lo nota, y no quiero insultarla pretendiendo que tengo 50 años. Tengo demasiado respeto por el público”, afirmó con franqueza en la entrevista.

Su regreso a la pantalla grande

Actualmente, Liam Neeson regresa a la gran pantalla con The Naked Gun, una comedia absurda que marca su retorno al humor físico. Durante la premiere en Leicester Square, Londres, el 30 de julio, fue recibido con vítores y aplausos. Con ello, demostró que su versatilidad sigue conquistando a las audiencias. El impacto de Búsqueda Implacable trasciende el cine.

La icónica línea de Bryan Mills se ha convertido en meme y referencia constante. Incluso ha sido parodiada por figuras como Paul Rudd. Este en Late Night with Seth Meyers recreó el monólogo con un toque cómico que Neeson calificó como “divertidísimo”.

Lo multifacético del actor

A lo largo de su carrera, Liam Neeson ha demostrado una capacidad única para transitar entre géneros, desde dramas históricos hasta thrillers y comedias. Sin embargo, Búsqueda Implacable sigue siendo un hito inescapable, tanto por su éxito comercial como por su huella en la cultura popular. A pesar de su incomodidad inicial, el actor valora el cariño del público y el impacto que el filme ha tenido en su trayectoria.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Liam Neeson continúa siendo una figura respetada en Hollywood. Neeson se adaptado a nuevos desafíos mientras reflexiona con humildad sobre el legado de sus personajes más icónicos.