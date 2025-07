BTS confirma regreso tras pausa por servicio militar en Corea del Sur

La banda surcoreana BTS anunció este martes su regreso con un nuevo álbum y una gira mundial programada para 2026, tras una pausa desde 2022 debido al servicio militar obligatorio. La noticia, compartida por el líder RM en la plataforma Weverse, generó entusiasmo entre sus millones de fans. Ellos están ansiosos por la reaparición del grupo tras la finalización del servicio de cinco de sus miembros en junio.

El anuncio busca revitalizar la influencia cultural y económica del grupo. RM detalló que el álbum se lanzará oficialmente en la primavera de 2026. Marcando el primer disco en cuatro años desde Proof, que lideró las ventas en Corea del Sur en 2022 con 3.5 millones de copias, según la Asociación de la Industria de Contenidos de Corea (KCCA). “A partir de julio (…) estamos planeando hacer algo masivo, así que a partir de entonces, probablemente nos reuniremos y nos centraremos en hacer música”, indicó RM durante un chat en vivo. Agregó que la gira mundial comenzará tras el lanzamiento, con presentaciones planeadas globalmente.

La banda tiene previsto un viaje a EE.UU. y alistar su producción musical

La banda, compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, viajará este mes a Estados Unidos para reagruparse gradualmente y iniciar la producción musical. Jin, el primer miembro en completar el servicio en junio de 2024, y los demás, liberados en junio de 2025, se unirán para preparar las actuaciones. El servicio militar obligatorio, exigido a varones menores de 30 años por las tensiones con Corea del Norte, obligó a la pausa. Este es un requisito que afecta a artistas bajo la Ley de Servicio Militar de Corea del Sur.

Antes de la interrupción, BTS generó un impacto económico anual de 5.5 billones de wones (4,000 millones de dólares), según el Instituto de Cultura y Turismo de Corea (2023). Esto representa aproximadamente el 0.2% del PIB surcoreano, estimado en 1.8 trillones de dólares en 2024 por el Banco de Corea. El grupo, formado en 2013 por BigHit Entertainment (ahora HYBE), ha sido un motor de la ola coreana (Hallyu). Atrayendo a una base global de fans conocida como ARMY.El contexto del regreso ocurre en un mercado musical donde el K-pop sigue dominando. En 2024, la industria generó 13 billones de wones ( 10 mil millones de dólares) con BTS contribuyendo significativamente antes de su pausa, según la Korea Creative Content Agency.

Una pausa que ayudó a la industria musical surcoreana

Su último álbum, Proof, incluyó éxitos como “Yet to Come”, consolidando su liderazgo. La gira planeada podría replicar el éxito de su tour Love Yourself: Speak Yourself (2019), que recaudó 196.4 millones de dólares, según Pollstar. La pausa de BTS coincidió con un período de ajustes en la industria musical surcoreana. Donde el servicio militar ha afectado a otros artistas como EXO y GOT7. Sin embargo, el gobierno flexibilizó normas en 2023, permitiendo excepciones para artistas con logros internacionales, lo que facilitó el regreso planificado.

La reanudación de actividades también responde a la demanda de fans, quienes han mantenido viva la popularidad del grupo con campañas en redes sociales. El anuncio incluyó planes preliminares para grabaciones en Los Ángeles y Nueva York, con detalles de la gira a confirmarse. HYBE informó que los siete miembros están en negociaciones para alinear horarios, considerando proyectos individuales como la carrera actoral de V y los lanzamientos en solitario de J-Hope.