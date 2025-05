Bruce Springsteen: «En Estados Unidos, están persiguiendo a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestar su desacuerdo»

El icónico cantante Bruce Springsteen ha encendido la polémica con declaraciones contundentes sobre la situación política en Estados Unidos. El artista aseguró que el país «se encuentra bajo el control de una administración corrupta», generando un fuerte debate en la esfera pública. Además, Springsteen calificó al gobierno como “incompetente y traidor”, instando a los ciudadanos a expresar su descontento ante lo que considera una situación crítica.

Durante el inicio de su gira “Land of Hope and Dreams” en Manchester, Inglaterra, el músico originario de Nueva Jersey no dudó en denunciar la postura del gobierno federal hacia aquellos que critican sus políticas. Según un video difundido en redes sociales, Bruce Springsteen señaló: “Están sucediendo cosas muy raras, extrañas y peligrosas ahora mismo. En Estados Unidos, están persiguiendo a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestar su desacuerdo”.

Bruce Springsteen critica a la administración de Estados Unidos

Sin mencionar directamente al presidente Donald Trump, el cantante de 75 años cuestionó duramente a los republicanos por dar la espalda a aliados históricos y por abandonar a los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense. Springsteen lamentó que “están abandonando a nuestros grandes aliados y alineándose con dictadores contra quienes luchan por su libertad”. Asimismo, criticó el desfinanciamiento de universidades que no se alinean con sus exigencias ideológicas.

Bruce Springsteen expresó su indignación ante la aparente indiferencia de los sectores más ricos del país hacia las necesidades de los más pobres. “En Estados Unidos, los hombres más ricos se sienten satisfechos de abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. En mi país, se complacen sádicamente en el dolor que infligen a los trabajadores estadounidenses leales”. Además, denunció la revocación de leyes históricas de derechos civiles que promovieron una sociedad más justa e inclusiva.

Denuncia de deportaciones y llamado a la acción

En su lista de reclamos, el ganador del Grammy, quien respaldó a la demócrata Kamala Harris en las pasadas elecciones presidenciales, abordó el tema de las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones, según Springsteen, se amparan en la Ley de Enemigos Extranjeros.

El músico enfatizó que “están expulsando a residentes de las calles estadounidenses y, sin el debido proceso legal, los están deportando a centros de detención y prisiones en el extranjero. Todo esto está sucediendo ahora mismo”. Finalmente, Bruce Springsteen hizo un llamado a la acción: “Todos los que creen en la democracia deben alzar la voz contra el autoritarismo y dejar resonar la libertad”, expresó.