Hace 2 meses
Brasil enfrentará a Chile y Bolivia sin Neymar y con Raphinha como líder

Carlo Ancelotti anunció la lista de 23 jugadores de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia, sin Neymar, Vinícius Jr. ni jugadores del Real Madrid, pero con Raphinha.
Brasil enfrentará a Chile y Bolivia sin Neymar y con Raphinha como líder
Raphinha lidera la convocatoria de Brasil para medir a Chile y Bolivia.
Brasil enfrentará a Chile y Bolivia sin Neymar y con Raphinha como líder
Raphinha lidera la convocatoria de Brasil para medir a Chile y Bolivia.

El técnico Carlo Ancelotti presentó el 25 de agosto de 2025 en Río de Janeiro la lista de 23 jugadores de Brasil para los partidos contra Chile y Bolivia el 4 y 9 de septiembre, en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, excluyendo a Neymar y a los madridistas, según la CBF, para probar nuevas opciones con la clasificación asegurada.

Una convocatoria con ausencias notables

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio a conocer la lista de 23 convocados por Ancelotti para los duelos ante Chile el 4 de septiembre en el Maracanã y Bolivia el 9 de septiembre en El Alto. La nómina, anunciada en la sede de la CBF en Río de Janeiro, no incluye a Neymar Jr., debido a un edema en la coxa derecha, ni a los jugadores del Real Madrid: Vinícius Jr., Rodrygo Goes, Éder Militão y Endrick Felipe. Raphinha, del FC Barcelona, lidera el ataque junto a Gabriel Martinelli y Richarlison.

Ancelotti, en conferencia de prensa, explicó. “Neymar tuvo un problema menor la semana pasada, pero no necesitamos probarlo. Quiero conocer a otros jugadores que puedan ayudar a la selección”. Vinícius Jr. está suspendido por acumulación de amarillas para el duelo contra Chile, lo que influyó en su exclusión.

Composición del plantel y novedades

La lista incluye a Alisson Becker (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians) como porteros. En defensa, destacan Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo) y Fabrício Bruno (Cruzeiro). El mediocampo lo integran Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) y el joven Andrey Santos (Chelsea). En ataque, además de Raphinha, figuran Estêvão (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro) y Matheus Cunha (Manchester United).

El evento contó con la presencia del presidente de la CBF, Samir Xaud, y los vicepresidentes Ricardo Gluck Paul, Rubens Angelotti, Flávio Zveiter y José Vanildo, además de los presidentes de federaciones estaduales Evandro Carvalho (Pernambuco) y Netto Góes (Amapá).

Estrategia de Brasil para las Eliminatorias

Brasil, con 25 puntos y en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, ya aseguró su clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Los partidos contra Chile, el 4 de septiembre a las 19h30 en el Maracanã, y Bolivia, el 9 de septiembre a las 18h30 en El Alto (a 4100 metros de altitud), servirán para consolidar el estilo de Ancelotti y probar a jugadores menos habituales.

Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de 2025, dirigió a Brasil en un empate 0-0 contra Ecuador y una victoria 1-0 ante Paraguay. Su cuerpo técnico ha observado partidos del Brasileirão, Copa do Brasil y Libertadores para ampliar su conocimiento del fútbol local.

Contexto y próximos pasos de Brasil

La ausencia de Neymar, quien no juega con Brasil desde la derrota ante Uruguay en octubre de 2023 por una lesión en el ligamento cruzado, y la exclusión de los madridistas reflejan la intención de Ancelotti de experimentar. “Estos son los últimos juegos de la clasificación, y necesitamos hacerlos bien para preparar la Copa”, afirmó el técnico. Brasil también tiene programados amistosos contra Corea del Sur (10 de octubre) y Japón (14 de octubre) en la Copa Kirin.

