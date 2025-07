Brad Pitt busca la reconciliación con sus hijos tras años de distanciamiento

Este fin de semana, Brad Pitt se prepara para celebrar el cumpleaños número 17 de sus mellizos Knox y Vivienne Jolie-Pitt. Según un reporte exclusivo del Daily Mail, el actor de El club de la pelea ha enviado un mensaje directo y “desesperado” a los adolescentes, con la esperanza de retomar el contacto que perdió tras el complicado divorcio con Angelina Jolie.

“Brad está desesperado por intentarlo una última vez, para reunirse con ellos y hacer las paces, aunque sabe que las posibilidades son mínimas, por no decir nulas”, confesó una fuente cercana al actor al tabloide británico.

Hasta ahora, según se ha informado, no ha habido respuesta por parte de Knox y Vivienne ni de sus representantes, pero Pitt mantiene la fe de que al menos uno de ellos acceda a retomar el diálogo.

La fractura familiar que comenzó en 2016

La relación entre Brad Pitt y sus hijos comenzó a deteriorarse cuando Angelina Jolie presentó la demanda de divorcio en 2016, tras doce años de relación y dos años de matrimonio. La separación se convirtió en uno de los procesos más largos y mediáticos de Hollywood, marcado por batallas legales por la custodia de sus seis hijos: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los mellizos Knox y Vivienne.

Con el paso de los años, la distancia se acentuó. Varios de sus hijos mayores se alejaron no solo emocionalmente, sino también legalmente: Shiloh presentó en agosto de 2024 una solicitud formal para eliminar “Pitt” de su nombre. Zahara y Vivienne también optaron por identificarse únicamente con el apellido de su madre.

Según reveló una fuente, la decisión de Vivienne fue especialmente dolorosa para Pitt: “Cuando Vivienne dejó de usar el apellido Pitt, recibió el mensaje alto y claro. Lo dejó totalmente devastado”. Sin embargo, conserva una chispa de esperanza porque Knox mantiene el apellido Jolie-Pitt.

Reconocer errores del pasado

De acuerdo con Us Weekly, Brad Pitt admite en privado que parte del distanciamiento se debe a su propio comportamiento durante los años difíciles del matrimonio. “Sabe que cometió errores”, explicó una persona cercana al actor. “Fue una situación divisiva y tóxica que afectó a todos”.

El momento más tenso llegó en 2020, cuando su hijo adoptivo Pax escribió un duro mensaje el Día del Padre llamándolo “un imbécil de clase mundial”. Aunque Pitt nunca respondió públicamente, ese episodio marcó la profundidad de la fractura con sus hijos mayores.

El divorcio con Angelina Jolie quedó oficialmente cerrado en diciembre de 2024, después de ocho años de batallas legales, pero la relación con sus hijos sigue siendo el reto pendiente que más le preocupa.

Brad Pitt mantiene la puerta abierta

A pesar del silencio de sus hijos, Pitt no pierde la esperanza. Según la fuente del Daily Mail, el actor sigue convencido de que hay un lazo irrompible entre padres e hijos: “Brad sería muy feliz si todos volvieran a formar parte de su vida. Él no quiere rendirse. No es ese tipo de persona. Es un padre orgulloso”.

Hoy, la pelota está del lado de los hijos. “Ahora ellos tienen que dar el siguiente paso porque él ha intentado una y otra vez volver a ganarse su confianza”, concluyó la fuente.

El futuro de Pitt más allá del cine

A sus 61 años, Brad Pitt se encuentra en un momento de reflexión personal. Aunque continúa activo profesionalmente —participa en F1: La película, producida junto a Apple— su mayor reto no está frente a las cámaras, sino en el ámbito privado.

Mientras la atención mediática se ha centrado durante años en las demandas de divorcio y la disputa por los viñedos de Château Miraval, el actor lucha ahora por algo mucho más importante: la oportunidad de volver a ser parte de la vida de sus hijos.

Aunque el reencuentro parezca lejano, Brad Pitt sigue demostrando que no está dispuesto a rendirse con ninguno de ellos. Porque, como dice una persona cercana: “Él no es solo una estrella de Hollywood; también es un padre, y eso sigue siendo lo más importante para él”.