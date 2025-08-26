Bombardeo israelí en un hospital de Gaza dejó 20 fallecidos, incluidos cinco periodistas

Un doble bombardeo israelí contra el Hospital Nasser en la Franja de Gaza dejó al menos 20 personas muertas, incluidos cinco periodistas. Los comunicadores colaboraban con medios internacionales como Al Jazeera, Reuters y AP. El ataque, que ha generado una fuerte condena internacional, se registró este lunes 26 de agosto del 2025. Esto ocurrió cuando las fuerzas israelíes bombardearon primero el hospital.

Se informó que los periodistas llegaron al lugar para cubrir el evento y en ese momento se registró un segundo bombardeo. En ese momento periodistas y rescatistas intentaban documentar el suceso y ayudar a las víctimas respectivamente. El primer bombardeo impactó las instalaciones del Hospital Nasser. Se trata de uno de los pocos centros médicos aún operativos en Gaza, causando múltiples víctimas.

Cinco periodistas figuran entre los fallecidos

Según testigos y fuentes médicas locales, cuando equipos de rescate y reporteros llegaron al lugar para asistir a los heridos y cubrir los hechos, un segundo ataque agravó la tragedia. La situación mató a los cinco periodistas y a otros civiles presentes. Las autoridades locales reportaron que el hospital quedó severamente dañado, lo que dificulta aún más la atención médica en la región.

Organismos internacionales, grupos defensores de los derechos humanos y varios países emitieron comunicados condenando enérgicamente el ataque. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el bombardeo como “una violación al derecho internacional humanitario”. Por otra parte, la organización Reporteros Sin Fronteras exigió una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Miles de muertos por el conflicto en Gaza

La Unión Europea y Naciones Unidas también instaron a proteger a civiles y trabajadores de prensa en zonas de conflicto. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó que el bombardeo fue un “accidente trágico” y aseguró que se investigarán las circunstancias del incidente. “Lamentamos profundamente la pérdida de vidas inocentes”, afirmó en un comunicado oficial.

No se proporcionaron detalles sobre las razones del ataque ni las medidas que se tomarán para evitar futuros incidentes. El conflicto en Gaza, ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de la ONU, más de 65 mil personas han fallecido en la región desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023. Los ataques a infraestructura civil, como hospitales y escuelas, han sido recurrentes.

El hospital era un refugio de desplazados

La muerte de los periodistas ha reavivado el debate sobre la seguridad de los trabajadores de prensa en zonas de guerra. Ese es un tema que organismos internacionales han señalado como prioritario. Las autoridades palestinas han solicitado una investigación exhaustiva, mientras que la comunidad internacional sigue pidiendo un alto al fuego para evitar más pérdidas civiles. El Hospital Nasser, era un refugio para cientos de desplazados.