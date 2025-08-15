COMUNIDAD POR USD 1
Bloque de Seguridad allana “narcovivienda” de lujo en Quevedo vinculada a banda criminal

El Bloque de Seguridad capturó en Quevedo a Lizandro Gabriel L., exagente de seguridad del Ministerio de Gobierno y presunto integrante de la banda Los Lobos.
Redacción

Redacción ED.

El Bloque de Seguridad, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ejecutó un megaoperativo en Quevedo que culminó con la captura de Lizandro Gabriel L., un hombre que en 2020 trabajó como guardia de seguridad privada del Ministerio de Gobierno y que actualmente figura como presunto miembro de la banda Los Lobos. La operación incluyó el allanamiento de su domicilio, descrito por las autoridades como una “narcovivienda” de lujo, donde se hallaron armas, municiones y elementos vinculados al narcotráfico.

El perfil del detenido en Quevedo

De acuerdo con los reportes oficiales, Lizandro Gabriel L. habría estado vinculado en el pasado a la seguridad privada del Ministerio de Gobierno, función que cumplió en 2020. Posteriormente, según las investigaciones, se habría integrado a las filas de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más violentas del país, vinculada al narcotráfico y a delitos de delincuencia organizada.

La detención se produjo como parte de los operativos de control que buscan desarticular economías ilegales en la región de Los Ríos, considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su conexión terrestre con puertos marítimos y zonas de acopio.

La “narcovivienda” en Quevedo

El domicilio de Lizandro Gabriel L. fue descrito por los investigadores como una residencia de lujo utilizada para actividades ilícitas. La vivienda, con acabados de mármol y decoraciones llamativas, estaba adornada con cuadros de criminales famosos como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de imágenes de personajes de cómic como El Guasón y Harley Quinn, símbolos recurrentes en la cultura del narcotráfico.

Dentro de la casa se encontraron espacios destinados a la diversión, así como altares relacionados con el narcotráfico, elementos que refuerzan la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro de operaciones y refugio para actividades ilegales.

Armas y municiones decomisadas

En el operativo se incautaron armas de fuego y municiones que estaban en posesión del detenido. Estos elementos forman parte de las evidencias recabadas por la Fiscalía y serán fundamentales en el proceso judicial en curso.

La presencia de armamento dentro de la vivienda refuerza la hipótesis de que la propiedad era utilizada no solo como residencia, sino también como centro logístico de apoyo a la organización delictiva.

Los Lobos en la mira de las autoridades

La captura de Lizandro Gabriel L. se enmarca dentro de las operaciones del Estado contra la banda Los Lobos, considerada una de las estructuras criminales más grandes de Ecuador. Este grupo ha sido vinculado a extorsiones, tráfico de drogas, sicariatos y enfrentamientos armados, además de mantener alianzas con organizaciones transnacionales del narcotráfico.

En los últimos meses, las autoridades han intensificado los operativos militares y policiales en distintas provincias para debilitar la capacidad operativa de esta organización. Quevedo, debido a su ubicación geográfica y al control estratégico de rutas de movilidad, es una de las ciudades con mayor presencia de estas bandas.

Operativo en Quevedo

El Bloque de Seguridad, creado para enfrentar de manera directa al crimen organizado, mantiene un despliegue permanente en zonas de alto riesgo como Los Ríos, Esmeraldas, Guayas y Manabí. Estos operativos combinan acciones de inteligencia, allanamientos y control de armas, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva.

La captura de Lizandro Gabriel L. representa un golpe simbólico y operativo para la estructura de Los Lobos, aunque las autoridades advierten que los procesos judiciales serán determinantes para consolidar estos esfuerzos. (12)

