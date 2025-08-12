Blanca Rodrigo conquista el oro en arco compuesto en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La arquera ecuatoriana Blanca Rodrigo ganó la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual femenino el 12 de agosto de 2025 en Asunción, Paraguay, durante los Juegos Panamericanos Junior, logrando la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Rodrigo, de 18 años, se impuso en la final con un marcador de 146-141 frente a la mexicana Adriana Castillo en el Parque Olímpico de Asunción. La competencia, que forma parte de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, destacó por su alto nivel técnico. “Aún no me lo creo, había comentado que iba a ser una competencia complicada y se notó”, expresó Rodrigo tras su victoria, según declaraciones recopiladas por el Comité Olímpico Ecuatoriano.

La final comenzó con ambas competidoras logrando puntajes perfectos, pero la precisión de Castillo disminuyó, permitiendo a Rodrigo capitalizar con disparos consistentes. “La contrincante tiró un ocho y supe que esa era mi oportunidad. Sabía que no era cualquier competidora, dimos un gran espectáculo”, afirmó la ecuatoriana. Este triunfo marca la segunda medalla de oro para Ecuador en Asunción 2025, tras el oro de Jonathan Benavides en judo.

Un proceso de nueve años

Rodrigo, oriunda de Guayaquil, comenzó su carrera en el tiro con arco a los 10 años bajo la guía de su entrenador Yoaner Caballero. Este título en Asunción 2025 es el resultado de casi una década de preparación. En los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, Rodrigo compitió sin alcanzar el podio, pero desde entonces ha acumulado experiencia en certámenes juveniles y absolutos, incluyendo los Juegos Suramericanos.

La arquera, becaria olímpica del Comité Olímpico Ecuatoriano con miras a Los Ángeles 2028, destacó el apoyo de su entrenador: “Mi entrenador estaba más nervioso que yo. Me dijo ‘dale con un clic abajo’ en la última flecha, lo hice y terminé con un 10, puntaje perfecto”. Caballero, por su parte, señaló: “A Blanca la tengo desde los 10 años, nunca me ha defraudado. Es una niña que trabaja y confía”.

Clasificación a Lima 2027

La medalla de oro no solo representa un hito para Rodrigo, sino que también le otorgó la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un paso clave en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollan del 9 al 23 de agosto, reúnen a más de 4.000 atletas de 41 países en 42 disciplinas, con 218 plazas clasificatorias para Lima 2027.

Ecuador ha tenido una destacada participación en Asunción, sumando medallas en disciplinas como judo y squash. Además del oro de Rodrigo, Jonathan Benavides logró oro en judo (-60 kg), Alfredo Valdivieso obtuvo plata en judo (-73 kg), y María Emilia Falconí y Javier Romo consiguieron bronces en squash individual.

Próximos retos de Rodrigo

Con este triunfo, Blanca Rodrigo se prepara para los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, donde buscará seguir consolidando su carrera. Su entrenador, Yoaner Caballero, destacó la dedicación de la arquera: “El trabajo es intenso, pero ella siempre responde. Logró un puntaje perfecto en la última serie”. La joven, reconocida como una de las mejores arqueras de América, también fue medallista de oro en el Campeonato Panamericano Junior de Tiro con Arco en Buenos Aires 2025, junto a su compañera Ariana Ortegón.

Juegos Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior, organizados por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), son un evento clave para atletas de 12 a 22 años. La edición de Asunción 2025, celebrada en el Parque Olímpico y otras sedes, incluye deportes como tiro con arco, judo, natación y squash, y sirve como plataforma para clasificar a eventos absolutos como Lima 2027.