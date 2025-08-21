“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá

El Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre Ecuador y Panamá, firmado el 14 de agosto de 2025, fortalece las relaciones bilaterales. En una entrevista con Manavisión Plus, el doctor Pablo Naranjo Silva, asesor jurídico del Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño, destacó las ventajas del acuerdo. “Es un beneficio para Ecuador”, afirmó. La exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales impulsa un posible tratado de libre comercio.

El acuerdo, liderado por los presidentes Daniel Noboa y José Raúl Mulino, busca combatir la evasión fiscal. Naranjo resaltó su impacto en el acceso a créditos y la competitividad de 540 productos ecuatorianos exportados a Panamá. Estas exportaciones generan un superávit comercial de 6.000 millones de dólares anuales.

Hacia un comercio más competitivo

Naranjo describió el convenio como un punto de partida. “Es el primer gran paso que nos abre una serie de oportunidades entre los dos países”, dijo. El Servicio de Rentas Internas (SRI) retiró a Panamá de la lista de paraísos fiscales, facilitando operaciones comerciales. Esto reduce costos para los exportadores y elimina trabas tributarias.

El objetivo es un tratado de libre comercio. Los productos ecuatorianos enfrentan aranceles del 15% al 20% en Panamá. “El ideal es una liberación arancelaria para competir con mejor precio”, señaló Naranjo. En ese sentido, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) trabaja con el Gobierno para priorizar la desgravación arancelaria. Naranjo destacó el rol de Panamá: “Es un centro estratégico donde confluyen inversiones norteamericanas y centroamericanas”.

Transparencia fiscal y agenda bilateral con Panamá

Naranjo subrayó los avances en transparencia fiscal. “Panamá ha hecho grandes esfuerzos, reconocidos por Ecuador, la Unión Europea y Estados Unidos”, afirmó. Ambos países negocian un convenio para evitar la doble imposición. “La administración tributaria está trabajando en aspectos técnicos para suscribir este convenio”, explicó. El intercambio automático de información agilizará los controles tributarios.

La agenda bilateral incluye reuniones entre empresarios y autoridades. Naranjo indicó que no hay plazos definidos, pero “el norte está trazado”. El Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño, liderado por Daniel Legarda, impulsa estas negociaciones. Fedexport alinea normativas para expandir mercados. “La expectativa es alta, con un superávit que supera el 90% a favor de Ecuador”, afirmó Naranjo.

Diversificación de mercados y futuro

El Gobierno busca nuevos mercados ante los aranceles de Estados Unidos. La gira de Noboa por Brasil, Argentina, Uruguay y Japón refuerza este objetivo. “El Ecuador está tratando de dejar un mensaje de apertura hacia el mundo”, dijo Naranjo. También, indicó que el acuerdo con Panamá podría aumentar los 540 productos exportados a 1.000, incluyendo bienes con valor agregado.

Además, señala que la dolarización hace vital el ingreso de divisas. “Ingresarán divisas frescas al Ecuador para mejorar la economía”, afirmó Naranjo. El liderazgo de Legarda en el Consejo Empresarial genera optimismo. Desafíos como normativas sanitarias persisten, pero Naranjo confía en el futuro: “Estoy convencido de que se llegará a un convenio bilateral de comercio”.

La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas oficiales de Manavisión Plus.