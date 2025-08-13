Barcelona SC renueva a Gustavo Vallecilla y tiene varias dudas para medir a Macará

Barcelona SC anunció este 13 de agosto de 2025 la renovación del defensor Gustavo Vallecilla por tres años, mientras se alista para enfrentar a Macará el 17 de agosto en el estadio Monumental por la fecha 25 de la LigaPro, buscando consolidar su posición en el torneo.

Renovación clave para la defensa

Vallecilla, de 26 años,quien regresó al club en enero de 2025 tras su paso por Universidad Católica, ha disputado 26 partidos esta temporada, acumulando 1.300 minutos en la LigaPro.

El defensor, campeón con Barcelona SC en la LigaPro 2020, se unió al equipo como agente libre y firmó inicialmente por un año, con opción de renovación. Su rendimiento, con un promedio de 2.1 despejes y 1.5 intercepciones por partido, llevó al club a extender su vínculo,por tres temporadas más, hasta diciembre de 2028. Vallecilla expresó su entusiasmo en redes sociales. “Estoy listo para seguir dando todo por el Ídolo”, expresó.

Preparativos para el duelo ante Macará

Barcelona SC, dirigido por Ismael Rescalvo, se alista para medir a Macará, el domingo 17 de agosto a las 18h00 en Guayaquil. La sesión reveló varias novedades en el plantel. Gastón Campi regresará tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y estará disponible para el encuentro.

Sin embargo, el equipo enfrenta bajas. Byron Castillo no jugará debido a un esguince de tobillo y realizó terapias, mientras Octavio Rivero se sometió a sesiones de recuperación. Mario Pineida continúa con terapias físicas por una lesión no especificada, y Felipe Caicedo avanza en su recuperación tras un problema de salud. El portero venezolano José David Contreras sigue un proceso prolongado tras una grave lesión.

Vallecilla, un pilar defensivo

Gustavo Vallecilla, nacido en Esmeraldas el 28 de mayo de 1999, ha sido titular en 26 de los 28 partidos de Barcelona SC en la LigaPro 2025. Su experiencia en la MLS con Cincinnati, Colorado Rapids y Columbus Crew, donde ganó la MLS Cup 2023, lo consolidó como un defensor versátil, capaz de jugar como central o lateral izquierdo.

En el 2024, Vallecilla disputó 40 partidos con Universidad Católica, marcando 1 gol en la LigaPro y Copa Sudamericana. Su renovación refuerza la zaga junto a Gastón Campi y Xavier Arreaga.

Barcelona SC está en segundo puesto con 44 puntos, a 6 puntos del líder Independiente del Valle. El equipo busca una victoria ante Macará, que ocupa el puesto con 24 puntos, para mantenerse en la pelea por el título. En la fecha 24, Barcelona SC venció 1-2 a El Nacional con un goles de Janner Corozo y Miguel Parrales.