Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Barcelona SC recupera a Octavio Rivero para el duelo ante Vinotinto

Barcelona SC recupera a Octavio Rivero para el choque ante Vinotinto FC en la fecha 26 de la LigaPro, mientras Janner Corozo seguirá en el club.
Redacción ED.

Redacción ED.

Barcelona SC enfrentará a Vinotinto FC en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, por la fecha 26 de la LigaPro, con el regreso del goleador Octavio Rivero y la confirmación de la continuidad de Janner Corozo, para mantenerse en la pelea por el liderato.

Rivero vuelve tras lesión

Barcelona SC recibió una buena noticia de cara al partido del sábado 23 de agosto a las 19h00 contra Vinotinto FC. El delantero uruguayo Octavio Rivero, de 33 años, se reintegró a los entrenamientos tras superar una rectificación cervical sufrida el 3 de agosto durante el encuentro ante Orense SC por la fecha 23 de la LigaPro. Según un comunicado de Barcelona SC, Rivero estuvo bajo tratamiento de fisioterapia y trabajos diferenciados, perdiéndose los últimos dos partidos del equipo.

El club confirmó el 20 de agosto que Rivero entrenó con normalidad junto al plantel. Su retorno es clave para los dirigidos por Ismael Rescalvo, quienes buscan una victoria para mantenerse cerca del líder, Independiente del Valle, que suma 53 puntos frente a los 44 de Barcelona SC tras 25 jornadas.

Rivero ha disputado 25 partidos en 2025 entre LigaPro y Copa Libertadores, anotando nueve goles, lo que lo convierte en el segundo máximo goleador del equipo, solo superado por Janner Corozo.

Corozo se queda en el Ídolo

El extremo ecuatoriano Janner Corozo, de 29 años, permanecerá en Barcelona SC tras el rechazo de una oferta del Ceará SC de Brasil. El club brasileño, revelación del Brasileirão 2025, buscaba fichar al delantero, pero Barcelona SC decidió retenerlo para lo que resta de la temporada del centenario. Corozo ha jugado 34 partidos en 2025, marcando 13 goles y aportando cuatro asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Rescalvo.

En un gesto de compañerismo, Corozo anotó un penal cedido por Rivero en la victoria 1-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores, el 5 de marzo de 2025. Su permanencia refuerza el ataque del equipo en un momento crucial de la temporada.

Contexto de la LigaPro 2025

La LigaPro Serie A 2025 está en su recta final, con cinco fechas restantes en la primera fase. Barcelona SC, con 47 puntos, busca recortar la diferencia con Independiente del Valle para forzar una final o ganar el título directo si se impone en la tabla acumulada. El partido ante Vinotinto FC, que estrenará a Gabriel Schürrer como técnico tras la salida de Juan Grabowski, será un desafío en la altura de Quito, donde el equipo local suma 24 puntos y lucha por evitar el descenso.

Vinotinto FC viene de una derrota 2-0 ante Deportivo Cuenca y no ha ganado en sus últimos 10 partidos. Barcelona SC, por su parte, perdió 0-2 ante Macará en su último encuentro, en el Monumental.

