Barcelona SC jugará sin público por sanción de la Liga Ecuabet

El Comité Disciplinario de la LigaPro impuso una sanción a Barcelona SC, prohibiéndole disputar su próximo partido como local con público debido a incidentes ocurridos durante el encuentro ante Macará, en la fecha 25, donde el equipo torero perdió 2-0 en el estadio Monumental. La medida afectará el duelo contra Universidad Católica, programado para el 31 de agosto a las 18h00, que se jugará a puerta cerrada.

Según el acta oficial de la LigaPro, la sanción responde al lanzamiento de objetos al terreno de juego, el encendido de pirotecnia y enfrentamientos entre aficionados y la Policía Nacional, incluyendo el lanzamiento de una bengala encendida al campo. Además, se reportaron ingresos de personas no autorizadas y la no asistencia del club a la rueda de prensa, infracciones que sumaron multas por un total de 2.570 dólares.

