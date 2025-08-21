Barcelona SC jugará sin público por sanción de la Liga Ecuabet

El Comité Disciplinario de la LigaPro impuso una sanción a Barcelona SC, prohibiéndole disputar su próximo partido como local con público debido a incidentes ocurridos durante el encuentro ante Macará, en la fecha 25, donde el equipo torero perdió 2-0 en el estadio Monumental. La medida afectará el duelo contra Universidad Católica, programado para el 31 de agosto a las 18h00, que se jugará a puerta cerrada.
Según el acta oficial de la LigaPro, la sanción responde al lanzamiento de objetos al terreno de juego, el encendido de pirotecnia y enfrentamientos entre aficionados y la Policía Nacional, incluyendo el lanzamiento de una bengala encendida al campo. Además, se reportaron ingresos de personas no autorizadas y la no asistencia del club a la rueda de prensa, infracciones que sumaron multas por un total de 2.570 dólares.
Más sanciones de Barcelona SC
El detalle de las sanciones incluye una multa de USD 20 al jugador Bryan Carabalí por conducta incorrecta. También USD 400 por no asistir a la rueda de prensa, USD 600 por lanzamiento de objetos sin impacto en dos momentos. Asimismo, USD 500 por encendido de pirotecnia, USD 250 por los enfrentamientos y la bengala. Y USD 800 por el ingreso de personas no autorizadas. La prohibición de público en el próximo partido como local, correspondiente a la fecha 27 de la LigaPro Ecuabet, es la sanción más severa.
Barcelona SC, actualmente en el tercer lugar de la tabla con 44 puntos, enfrentará su siguiente compromiso como visitante ante Vinotinto por la fecha 26. La sanción llega en un momento clave de la temporada, con el equipo torero luchando por mantenerse en los primeros puestos del campeonato ecuatoriano. El partido a puerta cerrada contra Universidad Católica representa un revés para el club, que perderá el respaldo de su hinchada en el estadio Monumental.
Sanciones recurrentes en el torneo ecuatoriano
El uso de pirotecnia y el lanzamiento de objetos son infracciones recurrentes en el fútbol ecuatoriano, y la LigaPro ha intensificado sus medidas disciplinarias para garantizar la seguridad en los estadios. Los incidentes en el encuentro ante Macará, disputado en Guayaquil, reflejan los desafíos que enfrentan los clubes para controlar el comportamiento de sus aficionados. La sanción también pone en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y cumplimiento normativo en los partidos de la LigaPro.
Barcelona SC, uno de los clubes más populares del país, ha sido protagonista en otras ediciones del torneo, pero esta sanción podría impactar su dinámica en la recta final del torneo.