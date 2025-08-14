Barcelona SC, El Nacional y Emelec enfrentan sanciones económicas por pirotecnia

La LigaPro impuso multas de 500 dólares a Barcelona SC y El Nacional por uso de pirotecnia en su partido del 10 de agosto de 2025 en el estadio Atahualpa, Quito, y suspendió a entrenadores y jugadores por conductas antideportivas.

El Comité Disciplinario de la LigaPro dio a conocer el acta de sanciones correspondiente a la fecha 24 de la Serie A Ecuatoriana 2025, donde se detallaron infracciones cometidas por clubes, entrenadores y jugadores.

Barcelona SC y El Nacional fueron multados por el uso de pirotecnia durante el encuentro que terminó 1-2 con victoria del club amarillo. Cada club deberá pagar 500 dólares por encender bengalas en una ocasión. Sin embargo, El Nacional, como equipo local, recibió una sanción adicional de 500 dólares por no garantizar la seguridad en el estadio, sumando un total de 1.000 dólares. Estas multas, aunque no elevadas, impactan el flujo económico de los clubes, especialmente de El Nacional, que enfrenta retrasos en los pagos a sus jugadores.

Sanciones a entrenadores

Guillermo Sanguinetti, técnico de Macará, fue uno de los principales sancionados tras el empate 0-0 ante Delfín. A los 81 minutos, Sanguinetti abandonó el área técnica para protestar e insultar al árbitro Luis Congo, quien reportó los hechos en el informe arbitral. Como resultado, el uruguayo recibió una suspensión de cuatro partidos, lo que le impedirá dirigir desde la zona técnica hasta la fecha 28 en los encuentros ante Barcelona, Mushuc Runa, Liga de Quito y El Nacional. Esta sanción llega en un momento crítico para Macará, que lucha por evitar el descenso.

Por su parte, Gabriel Pereyra, entrenador de Aucas, fue suspendido por dos fechas tras su conducta en la victoria 1-0 sobre Liga de Quito. Pereyra abandonó el área técnica para protestar contra el árbitro Augusto Aragón y lanzó una botella, según el acta arbitral. No podrá dirigir ante Mushuc Runa ni Libertad.

Suspensiones a jugadores

Varios jugadores también enfrentan sanciones. Richard Mina, defensa de Liga de Quito, cumplirá un partido de suspensión tras recibir dos tarjetas amarillas en la derrota ante Aucas.

Rolando Silva, arquero de Orense, fue suspendido por un partido por conducta antideportiva al malograr una oportunidad de gol en el empate 1-1 ante Universidad Católica.

Claudio Spinelli, de Independiente del Valle, también estará ausente por un partido tras acumular su quinta tarjeta amarilla en el empate 0-0 ante Manta FC. Ambos se perderán el duelo del sábado 16 de agosto entre Independiente del Valle y Orense.

Juan Pablo Ruiz, extremo de Emelec, recibió una suspensión de dos partidos tras ser expulsado con roja directa en el empate 1-1 contra Deportivo Cuenca. Ruiz no jugará ante Técnico Universitario ni Independiente del Valle. Además, Stiven Tapiero, volante de Mushuc Runa, cumplirá un partido de suspensión por su quinta amarilla en la derrota 1-2 ante Libertad, perdiéndose el partido contra Aucas el 16 de agosto.

Multas adicionales a clubes

Emelec también fue sancionado con una multa de 1.100 dólares, desglosada en 750 dólares por el uso de pirotecnia en dos ocasiones durante su partido y 350 dólares por fallos en el control de seguridad. Estas sanciones reflejan el esfuerzo de la LigaPro por regular el comportamiento en los estadios y garantizar la seguridad.

Las sanciones en la LigaPro

Las multas y suspensiones son parte de las medidas de la LigaPro para mantener el orden y la disciplina en el campeonato ecuatoriano. El uso de pirotecnia, prohibido por motivos de seguridad, y las conductas antideportivas de entrenadores y jugadores son infracciones recurrentes que afectan la imagen del torneo y la estabilidad económica de los clubes. En el caso de El Nacional, las sanciones agravan su situación financiera, mientras que Macará enfrenta un desafío deportivo al no contar con su técnico en un momento clave.