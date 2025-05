Barcelona SC ajustará su plantilla con refuerzos puntuales y espera el regreso de Joao Rojas

Alfaro Moreno, gerente deportivo de Barcelona SC, afirmó en una entrevista con Radio Diblu, que el club no fichará más de dos jugadores para el segundo semestre de la LigaPro, y destacó que el regreso de Joao Rojas, tras su recuperación, será el principal refuerzo del equipo.

Refuerzos con enfoque en dos posiciones clave

El mercado de fichajes de la LigaPro se abrirá el próximo 3 de junio. Los hinchas de Barcelona SC piden múltiples contrataciones para afrontar la segunda parte del campeonato, sin embargo, Alfaro Moreno fue claro: “No llegarán cuatro fichajes”. El directivo detalló que el equipo amarillo busca un centrodelantero y un carrilero por izquierda para completar su plantilla.

“Con la llegada de otro centrodelantero y un carrilero por la izquierda, el equipo está perfecto para pelear el campeonato”, aseguró Moreno. Además, explicó que la política institucional prioriza la estabilidad financiera del club: “Tengo la obligación de sugerirle al presidente que cuide lo financiero, no se pueden traer jugadores por traer”.

Recuperación de Joao Rojas y confianza en la plantilla

Uno de los puntos centrales de la intervención de Alfaro Moreno fue la situación de Joao Rojas, extremo ecuatoriano que se encuentra en etapa final de recuperación tras una fractura de peroné sufrida en mayo de 2024 durante un partido de Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

El dirigente expresó su plena confianza en el nivel que puede alcanzar Rojas en el segundo semestre: “El mejor refuerzo de Barcelona será Joao Rojas, y en unos días ya trabajará con normalidad”. Además, reafirmó el compromiso del club con el desarrollo de los jugadores juveniles, quienes tendrán más oportunidades en esta etapa. “También hay que darle chances a los juveniles, que debemos vender. Hay un gran plantel que se debe recuperar”.

No habrá fichajes por extremos

A pesar de que se había especulado sobre la posible llegada de un nuevo extremo, Alfaro Moreno descartó que sea una prioridad para el club. “No hace falta otro extremo por izquierda. El club el año pasado compró a Cristhian Solano”, señaló.

El gerente deportivo también mencionó que algunos jugadores actuales, como Janner Corozo, no atraviesan su mejor momento, pero eso no justifica sumar elementos que no aporten al rendimiento colectivo: “Un jugador como Janner Corozo, que no está bien, no podés traer más de relleno”.

Contexto del mercado y perspectivas para el club

Con estos anuncios, Barcelona SC se perfila para realizar fichajes estratégicos y mantener una planificación sostenible en medio de las expectativas de su afición. La gestión económica y la recuperación de jugadores clave serán los ejes para competir en la LigaPro y eventuales torneos internacionales.

Joao Rojas, cuyo regreso es esperado para las próximas semanas, podría ser una pieza determinante en el esquema del club. La expectativa es que, con su recuperación y el aporte de nuevos refuerzos, Barcelona SC logre mejorar su rendimiento. El club ya ha dado señales de apostar por la cantera y por el fortalecimiento interno, buscando consolidar un modelo competitivo sin depender exclusivamente del mercado de fichajes.