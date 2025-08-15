Barcelona enfrenta plazo límite para pagar deuda con Javiar Burrai y evitar sanción de puntos en LigaPro

Barcelona Sporting Club atraviesa nuevamente un escenario de tensión financiera que podría tener repercusiones directas en el torneo nacional de LigaPro. El ‘Ídolo del Astillero’ debe cancelar un total de $125.399,61 a tres exintegrantes de la institución antes de las 17h00 de este viernes 15 de agosto, según notificó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La advertencia es clara. Si el club no cumple con el pago, sufrirá una sanción deportiva que implicaría la reducción de puntos en la tabla de posiciones. El oficio de la FEF, divulgado por Ecuavisa, detalla que Barcelona se encuentra suspendido de sus derechos hasta que se regularice la deuda. Aquello genera un riesgo inminente para su participación competitiva.

Barcelona con pocas horas para pagar

Los acreedores son el exarquero Javier Burrai, el exintegrante del cuerpo técnico femenino Cristian Medina y el exjugador Jordan Morán. La mayor parte del monto corresponde a Burrai. El argentino reclama $122.500 por dos cuotas vencidas de un acuerdo de pago previamente establecido. A Morán se le adeudan $2.899,61, mientras que Medina espera recibir $9.257,15.

Si bien Barcelona ya ha enfrentado reclamos por deudas en la presente temporada —incluyendo sanciones de la FIFA que le impiden fichar en próximos mercados de pases—, esta situación representa un desafío más urgente, dado el corto plazo para evitar la penalización deportiva.

La directiva, encabezada por Antonio Álvarez, ha demostrado en ocasiones anteriores disposición para cumplir con obligaciones que pongan en riesgo al club. Sin embargo, el calendario estrecho y el monto por cubrir generan expectativa entre los hinchas.

Cumplirían con el monto

Fuentes cercanas al club señalan que la intención es cumplir con los pagos dentro del plazo, evitando así el impacto negativo que significaría una resta de puntos en plena competencia. Con esta medida, Barcelona busca no solo mantener su posición en el campeonato, sino también proyectar una imagen de responsabilidad institucional en medio de un año marcado por disputas financieras.

La cuenta regresiva ya está en marcha y el desenlace se conocerá en cuestión de horas, cuando se confirme si el Ídolo logra resolver la deuda y esquivar una sanción que podría complicar sus aspiraciones deportivas en la temporada. Los ‘toreros’ son segundos en la LigaPro con 44 puntos y con Liga de Quito pisándole los talones, con 43.