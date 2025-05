Bárbara de Regil en el ojo de la tormenta por tratamiento estético con esperma de salmón

La reconocida actriz mexicana Bárbara de Regil se encontró recientemente en el centro de la polémica tras someterse a un inusual tratamiento estético. Este procedimiento, que involucra inyecciones de esperma de salmón, generó una ola de comentarios y críticas en las diversas plataformas de redes sociales. Ante el revuelo causado, Bárbara de Regil decidió romper el silencio y aclarar los detalles concernientes a este particular tratamiento de belleza.

A través de un video que compartió en TikTok, la artista mostró el momento en que la doctora Marimar Guerra le aplicaba el novedoso tratamiento. En el clip, la especialista explicó minuciosamente en qué consiste este procedimiento estético. “No es un relleno, es justamente un revitalizador térmico que va a hacer que Barbie, que ya es muy guapa, se le vea la piel jugosa, bonita e hidratada”, detalló la doctora Guerra.

Detalles del revitalizador térmico con esperma de salmón

La experta en estética además señaló que este tratamiento con esperma de salmón ofrece beneficios adicionales para la piel. Según sus declaraciones, el revitalizador térmico también contribuye a reparar el daño causado por la exposición a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos. Asimismo, la doctora Guerra aseguró que este innovador procedimiento ayuda a desacelerar de manera significativa el proceso natural de envejecimiento cutáneo.

La publicación del video que documentaba el tratamiento estético de Bárbara de Regil no pasó desapercibida. Suscitó una amplia gama de reacciones entre los usuarios de internet. Mientras algunos manifestaron curiosidad e interés por los posibles resultados del tratamiento con esperma de salmón, otros no dudaron en expresar su desaprobación y críticas hacia la decisión de la actriz de someterse a dicho procedimiento.

Reacciones divididas en redes sociales ante el tratamiento

Entre los diversos comentarios que inundaron las redes sociales, se podían leer opiniones contrastantes. Algunos usuarios destacaron la belleza natural de De Regil, señalando: “No necesita ni una gota de maquillaje, su piel es perfecta”. Otros expresaron preocupación por los posibles efectos secundarios, con comentarios como “Espero no le haga daño esto” y “Ay no, qué miedo, tan guapas y con esas cosas se pueden desfigurar”.

No obstante, también hubo quienes mostraron su apoyo a la actriz, resaltando su valentía y los posibles beneficios del tratamiento. Comentarios como “Sigue siendo mi actriz favorita”, “Qué valiente” y “Súper bien generar colágeno y no rellenar” reflejaron una perspectiva más positiva hacia la decisión de Bárbara de Regil de probar este revitalizador térmico con esperma de salmón.

La respuesta de Bárbara de Regil ante la polémica generada

Tras la intensa controversia desatada por su elección de tratamiento estético, Bárbara de Regil utilizó sus propias plataformas de redes sociales para ofrecer su versión de los hechos. En sus declaraciones, la actriz fue enfática al aclarar que el procedimiento al que se sometió no implicó en absoluto el uso de rellenos faciales. Asimismo, De Regil aseguró a sus seguidores que no experimentó ningún tipo de dolor durante la aplicación de las inyecciones de esperma de salmón.

Es importante recordar que esta no es la primera ocasión en la que Bárbara de Regil se encuentra en el ojo del huracán mediático debido a sus elecciones en cuanto a tratamientos estéticos o su particular rutina de ejercicio. Previamente, en el mes de marzo, la actriz ya había sido objeto de duras críticas en las redes sociales por una acción inusual que llevó a cabo mientras se encontraba a bordo de un avión.