Balearon a madre e hijo en el barrio Santana de Manta, uno de ellos falleció en el lugar

Un hombre asesinado y su madre herida, es el saldo de un ataque armado registrado la mañana de este viernes 15 de agosto en el barrio Santana, parroquia Eloy Alfaro, en Manta. El hecho ocurrió alrededor de las 07h30, cuando ambos llegaban a su vivienda a bordo de un vehículo gris. A la víctima mortal se la identificó como Erwin Molina Macías, de 33 años, quien conducía el automóvil al momento del ataque.

Su madre, Norma Macías, resultó herida durante el incidente, pero vecinos del sector la trasladaron de inmediato a una casa de salud, donde se reportó que su estado es estable. El cuerpo de Molina Macías quedó en el puesto del conductor, según confirmaron las autoridades. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

En el barrio Santana ocurrió una masacre

La escena del crimen se encuentra a solo dos cuadras de una institución educativa, lo que ha generado preocupación entre los residentes del barrio Santana. Las autoridades no han revelado detalles sobre los posibles autores o motivos del ataque, pero se encuentran recopilando evidencia para esclarecer el caso. Este hecho de violencia eleva a 305 el número de personas asesinadas en lo que va del 2025 en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó.

La ciudad de Manta ha enfrentado un incremento de ataques armados en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo. El barrio Santana, ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, es una de las áreas donde se han reportado incidentes violentos con frecuencia, e incluso allí se registró una masacre a inicios de año.

Operativos para combatir la delincuencia

La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar las circunstancias del ataque y si está relacionado con otros casos de violencia en la región. Este incidente se suma a la creciente ola de inseguridad que afecta al Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, donde las autoridades han intensificado operativos para combatir la delincuencia. Los residentes exigen mayor seguridad, especialmente en sectores cercanos a escuelas y zonas residenciales.

La investigación sigue en curso, y la Policía Nacional ha indicado que proporcionará más información conforme avancen las indagaciones. Mientras tanto, el caso de Erwin Molina Macías y su madre Norma Macías refleja el desafío que enfrenta Manta ante la persistente violencia armada. (17)