Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Babahoyo bajo fuego: dos ataques armados dejan muertos y heridos en menos de un día

En Babahoyo, una mujer de 36 años y un hombre fueron asesinados en menos de 24 horas, mientras dos adolescentes resultaron heridas en otro ataque armado.
Babahoyo bajo fuego: dos ataques armados dejan muertos y heridos en menos de un día
Babahoyo bajo fuego: dos ataques armados dejan muertos y heridos en menos de un día

Redacción

Redacción ED.

Una serie de ataques armados sacudió a Babahoyo, capital de Los Ríos, entre el lunes y martes. En los hechos murieron Andrea Azpiasu, de 36 años, y Irvin Francisco Junco Cabrera, además de dejar dos adolescentes heridas. Autoridades investigan estos episodios de violencia vinculados a bandas criminales.

Una mujer asesinada en su motocicleta

La primera víctima fue Andrea Azpiasu, quien la mañana del martes circulaba en motocicleta por la vía al botadero municipal de Babahoyo. Antes de las 10h00 fue interceptada por desconocidos que le dispararon repetidamente. Tras perder el control, cayó sobre el camino de piedras.

Habitantes y trabajadores de la zona acudieron en su ayuda y la trasladaron al hospital Martín Icaza. Los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los intentos por salvarle la vida. La Policía Nacional señaló que se trató de un ataque directo, aunque aún no se establecen las motivaciones.

Un hombre acribillado cerca de una unidad educativa

Horas antes, a las 17h45 del lunes, otro ataque armado se registró en la intersección de las calles Juan Agnoletto y avenida Juan X Marcos, también en Babahoyo. Allí murió Irvin Francisco Junco Cabrera, quien fue baleado por sujetos en motocicleta.

El hecho ocurrió en la parte posterior de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Durante el ataque, dos adolescentes de 16 años resultaron heridas por impactos de bala. Ambas fueron trasladadas al hospital del Seguro Social.

De acuerdo con el reporte médico, Nayeli P. se recupera de una lesión en el tobillo derecho, mientras que Abigail E. recibió tres impactos en brazo, mano izquierda y espalda. Su estado de salud es estable.

Contexto de violencia en Babahoyo

La Policía informó que Junco Cabrera tenía antecedentes por robo y tenencia de armas. No obstante, aún se desconocen los motivos de la agresión. Testigos aseguraron haber escuchado más de diez detonaciones y observaron a los atacantes huir en motocicleta.

Los crímenes ocurren en un contexto de escalada de violencia en Los Ríos, donde los homicidios se han incrementado en más del 40 % en lo que va del año, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. Babahoyo se ubica entre las ciudades con mayor incidencia, lo que genera temor entre la ciudadanía.

“Estamos en la indefensión, vivimos en una zona de guerra ocasionada por bandas criminales que cada día nos roban la paz”, dijo una habitante del sector tras los nuevos hechos violentos.

Respuesta oficial sobre lo que ocurre en Babahoyo

La Policía Nacional mantiene operativos de control en Babahoyo, aunque hasta el cierre de esta nota no se reportaban detenciones. Las investigaciones buscan determinar si los dos ataques están relacionados (31).

