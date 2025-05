Avión de la FAE entregado por Estados Unidos se accidento en el aeropuerto de Cotopaxi

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) donado por Estados Unidos, se accidentó la mañana de este martes 13 de mayo en el aeropuerto de Cotopaxi. Varias fotografías publicadas en redes sociales dejan ver al avión a una lado de la pista, en parte con vegetación. Está con el morro (punta del avión) y la llanta del morro pegado al piso.

No se han proporcionado detalles específicos sobre las causas, víctimas o daños en este caso particular. Sin embargo, de lo que puede verse, no se trata de un percance grave.

Noticia en desarrollo…