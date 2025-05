Avianca inaugura ruta Guayaquil-Miami y refuerza vuelos a Nueva York desde octubre de 2025

Avianca anunció la apertura de una nueva ruta directa entre Guayaquil y Miami a partir del 26 de octubre de 2025, operada desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Además, la aerolínea incrementará su oferta con nueve frecuencias semanales entre Guayaquil y Nueva York, consolidando su posición como la principal operadora aérea en Ecuador. Estas iniciativas buscan mejorar la conectividad entre Ecuador y Estados Unidos, respondiendo a la demanda de viajeros y fortaleciendo el turismo y los lazos económicos.

Nueva ruta Guayaquil-Miami

La ruta Guayaquil-Miami operará diariamente con horarios estratégicos. Los vuelos saldrán de Guayaquil a las 6:50 p.m. (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo) y a las 7:05 p.m. (martes y jueves), llegando a Miami a las 12:15 a.m. y 12:30 a.m., respectivamente. Desde Miami, los vuelos despegarán a la 1:45 a.m. (lunes, martes, jueves, sábado y domingo) y a las 2:00 a.m. (miércoles y viernes), aterrizando en Guayaquil a las 5:20 a.m. y 5:35 a.m. La operación está sujeta a aprobación gubernamental.

En 2024, Avianca transportó más de 2.6 millones de pasajeros desde y hacia Ecuador, lo que refleja la creciente demanda de conectividad. “Estamos orgullosos de fortalecer la conectividad desde Guayaquil hacia destinos clave como Miami y Nueva York, en beneficio de los ecuatorianos”, afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Mayor conectividad con Nueva York

Avianca también reforzará su operación en la ruta Guayaquil-Nueva York con nueve frecuencias semanales durante 2025. Los vuelos diarios saldrán de Guayaquil a las 4:10 p.m., llegando a Nueva York a las 11:50 p.m., mientras que los retornos partirán a las 2:00 a.m., aterrizando a las 7:40 a.m. Además, se añadirán vuelos adicionales los viernes y domingos desde Guayaquil a las 7:55 p.m., y los lunes y sábados desde Nueva York a las 5:05 a.m. Estos horarios, válidos desde el 26 de octubre de 2025, corresponden a la temporada de invierno IATA.

Con estas operaciones, Avianca suma tres rutas directas desde Ecuador hacia Estados Unidos y un total de 11 rutas internacionales desde el país. Esta expansión consolida a la aerolínea como líder en el mercado ecuatoriano, ofreciendo la mayor oferta para conectar destinos nacionales e internacionales.

Impacto en el turismo y la economía

El anuncio ha sido bien recibido por las autoridades ecuatorianas. El ministro de Turismo, Mateo Estrella, destacó que el incremento de frecuencias a Miami y Nueva York, principales mercados emisores de turistas, permitirá atraer más visitantes a Ecuador. “Es una oportunidad para que más turistas estadounidenses descubran nuestras maravillas”, señaló.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, enfatizó el compromiso del gobierno de Daniel Noboa para fomentar un entorno favorable a las aerolíneas. “Estas rutas generan dólares, fortalecen el turismo y los vínculos con ciudades donde residen muchos migrantes ecuatorianos”, afirmó en una publicación en X el 14 de mayo de 2025.

La nueva ruta de Avianca se suma a otras iniciativas en el sector. Latam también ha anunciado vuelos entre Guayaquil y Nueva York. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los viajeros que parten desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, lo que subraya la relevancia de estas operaciones para la conectividad y el desarrollo económico.