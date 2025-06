Autoridades gazatíes critican veto de Estados Unidos a resolución de alto el fuego en la ONU

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), condenaron este miércoles 4 de junio de 2025 el veto de Estados Unidos a una resolución que pedía un alto el fuego inmediato. Las autoridades gazatíes afirmaron que el veto obstruye esfuerzos internacionales para detener la ofensiva israelí.

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí emitió un comunicado criticando el veto de Estados Unidos, calificándolo de “vergonzoso”. Según el texto, esta decisión, tomada pese al apoyo de 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, refleja el “alineamiento total” de Washington con Israel. Las autoridades gazatíes afirmaron que el veto contribuye al “genocidio en curso” y obstruye esfuerzos internacionales para detener la ofensiva israelí.

Además, señala que «no solo es un gesto a favor de la ocupación, sino que contribuye directamente al genocidio en curso», mientras que «pone de relieve (su) papel al obstruir cualquier esfuerzo internacional para detener» a Israel.

Argumentos de Estados Unidos e Israel

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, justificó el veto al señalar que la resolución era “inaceptable” por no condenar a Hamás ni exigir su desarme y retirada de Gaza. Shea enfatizó que no apoyarán medidas que no cumplan estas condiciones. «El veto de Estados Unidos no debería sorprenderles», expresó.

Por su parte, el representante israelí, Danny Danon, agradeció a Estados Unidos por su “claridad moral” y calificó la resolución como un “regalo para Hamás”, afirmando que no habrá alto el fuego mientras los rehenes sigan en Gaza. “Esto no es diplomacia, no es rendirse ante el terrorismo. Mientras los rehenes permanezcan en Gaza, no habrá alto el fuego”, indicó.

Detalles de la resolución vetada

La resolución, presentada por los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad -Argelia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona y Somalia-, exigía un alto el fuego “inmediato, incondicional y permanente”, el levantamiento de restricciones a la ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Los proponentes destacaron el deterioro de las condiciones en Gaza tras la violación de un acuerdo de alto el fuego en marzo y la intensificación de la operación militar israelí.

La ofensiva israelí, iniciada en respuesta a los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados, ha causado hasta la fecha 54.600 fallecidos y 125.000 heridos en Gaza, según datos oficiales. La resolución buscaba aliviar la crisis humanitaria, que incluye desplazamientos masivos y un riesgo crítico de hambruna, pero el veto de Estados Unidos mantiene el bloqueo diplomático en el Consejo de Seguridad, un órgano históricamente dividido en este conflicto. (35)