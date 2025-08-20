Audiencia por magnicidio de Fernando Villavicencio, contra presuntos autores intelectuales, ya tiene fecha

La Función Judicial notificó que el martes 26 de agosto de 2025, a las 08h40, se realizará una audiencia de formulación de cargos por el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio. Para ello se ha convocado a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. Ellos son señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Serrano es el exministro del Interior de Rafael Correa.

La diligencia, correspondiente al juicio número 17294-2025-00782, tendrá lugar en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, en Quito. La fiscal Ana Hidalgo solicitó ayer al juez la convocatoria de los cuatro implicados, respaldada por una investigación del Ministerio Público. A esta se la bautizó como “Magnicidio FV”. Según un comunicado oficial, la Fiscalía cuenta con “sólidos elementos de convicción” que sustentan la presunta participación de Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo en el crimen.

Magnicido de Fernando Villavicencio se registró en Quito

El magnicidio de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023 tras salir de un mitin político. Durante la indagación previa, se mencionó al exvicepresidente Jorge Glas, pero finalmente no será vinculado a este caso. El asesinato de Villavicencio, ocurrido hace dos años, marcó un hito en la historia política ecuatoriana. A un año de la condena de los sicarios responsables, la justicia ahora busca identificar a los autores intelectuales.

En diciembre de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis, que reveló un entramado de corrupción y narcotráfico con nexos entre jueces, políticos, abogados y líderes criminales. En los chats del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022, se encontraron conversaciones con usuarios identificados como Xavier J., Daniel S. y Ronny A. Estos personajes expresaban animadversión contra Villavicencio.

Villavicencio denunció posibles atentados en su contra

En uno de los mensajes, Norero menciona a Xavier J.: “Ya tengo los gatos para FV”, refiriéndose a supuestos planes contra el excandidato. Las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, emitieron un comunicado el 18 de agosto de 2025, celebrando la convocatoria a la audiencia. Sin embargo, ellas denunciaron también que han sido blanco de amenazas y acoso contra su familia.

Amanda Villavicencio recordó que su padre había denunciado a cuatro asambleístas del correísmo y uno del Partido Social Cristiano (PSC). Esto por supuestamente planificar un atentado en su contra. “Si algo me ocurre, la responsabilidad recae en ellos y su tienda delincuencial”, citaron las hermanas, evocando las palabras de su padre.

El caso Magnicidio FV también conecta con el caso Plaga, donde Lenín Vimos, condenado, señaló a Serrano y Glas. Sin embargo, la abogada Sonia Vera cuestionó la validez de estas acusaciones, sugiriendo motivaciones políticas. La audiencia del 26 de agosto será un paso clave para esclarecer la autoría intelectual del crimen que conmocionó al país.