Audiencia judicial por asesinato de Fernando Villavicencio se declara fallida en Quito; el proceso se reprogramó para el 3 de septiembre

A la audiencia judicial estaban citados los procesados José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, a quienes la Fiscalía señala como presuntos autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial.
Redacción

Redacción ED.

La audiencia judicial por el asesinato de Fernando Villavicencio convocada en el Complejo Judicial Norte para este martes 26 de agosto de 2025 terminó suspendida. La diligencia se declaró fallida por la inasistencia del abogado defensor del exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los señalados como autor intelectual.

La jueza Daniela Ayala ordenó una sanción de dos salarios básicos unificados, equivalentes a 940 dólares, contra el letrado que incumplió la citación. El proceso quedó reprogramado para el 3 de septiembre, lo que retrasa nuevamente la formulación de cargos en este polémico caso.

Procesados en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

A la audiencia judicial estaban citados los procesados José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, a quienes la Fiscalía señala como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial. La diligencia tenía como objetivo la formulación de cargos, un paso clave dentro del proceso penal.

Previo al inicio, el abogado Carlos Manosalvas, representante legal de Serrano, aseguró que no existen pruebas que lo vinculen como autor intelectual. Además, solicitó imparcialidad al Ministerio Público y advirtió que no deben aplicarse medidas cautelares contra su defendido.

Nuevo retraso en un caso de alto impacto

El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante la campaña presidencial, generó un impacto nacional y evidenció la vulnerabilidad de la política frente al crimen organizado. Villavicencio recibió múltiples disparos al salir de un mitin en Quito, pocos días antes de las elecciones anticipadas. Este caso sigue siendo uno de los más polémicos y relevantes para la justicia ecuatoriana.

Dos años después, el proceso avanza hacia la imputación de los presuntos autores intelectuales, mientras los responsables materiales ya cumplen una condena de 34 años y ocho meses.

Los imputados enfrentan diferentes situaciones legales y geográficas que complican el proceso. José Serrano se encuentra detenido en Estados Unidos, al igual que Xavier JordánRonny Aleaga está desaparecido y habría salido hacia Venezuela. Solo Daniel Salcedo permanece en una cárcel ecuatoriana, cumpliendo otras condenas. Estas circunstancias dificultan la actuación judicial en este caso de alto impacto político y social.

El asesinato de Fernando Villavicencio continúa en el centro del debate público debido a los múltiples señalamientos y a las demoras en la justicia. La suspensión de la diligencia genera nuevas expectativas sobre lo que ocurrirá en la próxima convocatoria. (07)

