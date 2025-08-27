Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Un juzgado de Quito convocó a José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias ‘Fito’, y a diez integrantes de su círculo cercano a una audiencia por lavado de activos. La diligencia se realizará el 29 de agosto de 2025 en el Complejo Judicial Norte, dentro del caso denominado Blanqueo Fito.

El expediente investiga un presunto movimiento de 24 millones de dólares de origen ilícito entre 2016 y 2024. La Fiscalía General del Estado asegura que el líder de ‘Los Choneros’, actualmente extraditado a Estados Unidos, operó una red familiar y empresarial dedicada al blanqueo.

Fiscalía amplía investigación contra familiares de alias ‘Fito’

La convocatoria judicial incluye a los padres, hijos y cuñados de alias ‘Fito’, además de cuatro empresas supuestamente utilizadas como fachada. La audiencia busca determinar su participación en la estructura de lavado que operaba en varias provincias.

La Fiscalía sostiene que el cabecilla de ‘Los Choneros’ lideraba operaciones de lavado de dinero a través de compañías vinculadas con limpieza, ferretería, transporte pesado y una embotelladora de agua. Todas estas entidades se encuentran bajo escrutinio.

Empresas fachada en la mira judicial

En junio pasado, la justicia ya vinculó a Inda P., esposa de ‘Fito’; a Verónica B., pareja sentimental; y a su hermano Yandry M.. Ahora la investigación se expande a más familiares directos.

Entre los convocados figuran Ramón M. y Violeta V., padres del acusado; Ronald M., hermano; sus hijos Michelle M. y Jair M.; además de sus cuñados Irene P., Julio P. y Angie B..

Millones canalizados con transferencias y negocios

Según la Fiscalía, la red utilizó transferencias bancarias y actividades comerciales ficticias para legitimar recursos. La empresa de limpieza, administrada por Inda P., habría servido como principal vehículo para mover fondos.

El caso Blanqueo Fito es uno de los más relevantes de los últimos años. La Fiscalía apunta a desarticular el aparato financiero de ‘Los Choneros’, considerado un brazo económico clave del narcotráfico en Ecuador.

Alias ‘Fito’ y su proceso en Estados Unidos

El capo extraditado a Estados Unidos enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de activos. Su rol como máximo líder de ‘Los Choneros’, catalogada como una de las bandas más peligrosas del país, lo convirtió en un objetivo prioritario de las autoridades.

Además, la Defensoría Pública asumirá la defensa de quienes no cuenten con abogado privado. Este mecanismo, contemplado en la Constitución, garantiza que todos los procesados tengan representación legal durante la audiencia. (07)