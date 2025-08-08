COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito en el Superclásico Capitalino

Aucas recibe a Liga de Quito en el Superclásico capitalino este 9 de agosto por la Fecha 24 de LigaPro, con los albos buscando acercarse al líder.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito en el Superclásico Capitalino
Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito.
Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito en el Superclásico Capitalino
Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Aucas recibirá a Liga de Quito el sábado 9 de agosto de 2025 a las 16h30 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la Fecha 24 de la LigaPro Serie A, en un duelo clave para ambos equipos. Los albos buscan mantenerse cerca del líder Independiente del Valle, mientras Aucas lucha por un puesto en el hexagonal final.

Superclásico con objetivos distintos

El Superclásico capitalino enfrentará a dos equipos con objetivos distintos. Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, ocupa el segundo lugar con 43 puntos y una diferencia de gol de +18, a seis puntos del líder Independiente del Valle. Los albos llegan con una racha de cinco partidos sin perder, incluyendo una victoria 2-1 ante Mushuc Runa el 3 de agosto.

Por su parte, Aucas, bajo la dirección de Gabriel Pereyra, se encuentra en la sexta posición con 35 puntos y una diferencia de gol de -1. Los orientales vienen de una dura derrota 6-2 ante Universidad Católica, lo que los obliga a sumar puntos para asegurar un lugar en el hexagonal por el título.

Jugadores clave y alineaciones

Aucas no podrá contar con Ulises Ciccioli, expulsado en el último partido, y su reemplazo será Danie Patiño. La alineación probable incluye a Hamilton Piedra en el arco, Carlos Rolón, Estalin Segura, y Jonnathan Mina en defensa, Agostino Spina, Renny Jaramillo, Luis Cano, y Cristhoper Zambrano en el mediocampo, con Michael Carcelén y Bruno Miranda en ataque.

Liga de Quito planea resguardar a jugadores como Daniel De la Cruz, Fernando Cornejo, Richard Mina, Bryan Ramírez, Michael Estrada, y Lisandro Alzugaray para el duelo ante Botafogo en la Copa Libertadores. La alineación probable será Gonzalo Valle en la portería, Darío Aimar, Ricardo Adé, y Yeltzin Erique en defensa, José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, y Melvin Díaz en el mediocampo, con Lautaro Pastrán, Alexander Alvarado, y Jeison Medina en ataque.

Antecedentes recientes

En el partido de ida, disputado el 18 de abril de 2025 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito venció 3-1 a Aucas. Los goles fueron obra de Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, y Michael Estrada, mientras que Brian Montenegro descontó para los orientales. En 125 enfrentamientos oficiales, Liga domina con 62 victorias, frente a 31 de Aucas y 32 empates.

El último encuentro entre ambos, el 17 de agosto de 2024, terminó con una victoria 1-0 de Liga de Quito en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con gol de Alex Arce. Este historial favorece a los albos, pero el clásico siempre es impredecible debido a la rivalidad.

Declaraciones y expectativas

Kevin Minda, mediocampista de Liga de Quito, destacó la importancia del encuentro: “Somos Liga y siempre queremos ganar. Aucas es un rival muy duro, y el clásico lo hace aún más difícil. El hecho de que estemos jugando por la punta es sumamente importante”. Minda también resaltó la confianza que ha inculcado Tiago Nunes y la preparación para explotar las debilidades del rival.

Por el lado de Aucas, el equipo busca recuperarse tras la goleada sufrida ante Universidad Católica. La dirigencia anunció que las entradas para el partido tienen un costo de 10 USD para la general norte, según un comunicado oficial compartido en redes sociales el 6 de agosto.

Transmisión y detalles del partido

El encuentro será transmitido en vivo por Zapping Sports, Ecuavisa, y El Canal del Fútbol (ECDF) a partir de las 16:30 del 9 de agosto. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto a través de plataformas como Sofascore, que ofrece estadísticas en tiempo real, incluyendo posesión, tiros, y duelos.

El Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, conocido como la “Caldera del Sur”, espera un lleno total para este clásico, con los hinchas de Aucas buscando alentar a su equipo hacia una victoria que levante el ánimo en un momento complicado.

La Fecha 24 es crucial para ambos equipos, ya que un triunfo podría definir sus posiciones rumbo al cierre de la primera etapa. Independiente del Valle, líder con 49 puntos, enfrenta a Orense el mismo día, lo que añade presión a Liga de Quito para no perder terreno.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto infantil: herramienta clave para enseñar a planificar la mesada

Residencias médicas en Argentina: 117 médicos no revalidan notas en examen tras nuevo proceso por sospechas de fraude

Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un ‘microciclo’ con el ‘Ponchito’

Quito: Animal vivía atado con manguera de gas; responsable enfrenta proceso sancionador

Alejandra Jaramillo revela las decisiones clave que marcaron su carrera en la televisión de Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto infantil: herramienta clave para enseñar a planificar la mesada

Residencias médicas en Argentina: 117 médicos no revalidan notas en examen tras nuevo proceso por sospechas de fraude

Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un ‘microciclo’ con el ‘Ponchito’

Quito: Animal vivía atado con manguera de gas; responsable enfrenta proceso sancionador

Alejandra Jaramillo revela las decisiones clave que marcaron su carrera en la televisión de Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto infantil: herramienta clave para enseñar a planificar la mesada

Residencias médicas en Argentina: 117 médicos no revalidan notas en examen tras nuevo proceso por sospechas de fraude

Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un ‘microciclo’ con el ‘Ponchito’

Quito: Animal vivía atado con manguera de gas; responsable enfrenta proceso sancionador

Alejandra Jaramillo revela las decisiones clave que marcaron su carrera en la televisión de Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO