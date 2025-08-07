COMUNIDAD POR USD 1
Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

Hace 1 mes
Deportes
Ecuatorianos

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

Plata brilló con una asistencia, pero fue Franco quien celebró con Mineiro tras una dramática definición por penales.

Fue un interesante duelo de ecuatorianos.

Fue un interesante duelo de ecuatorianos.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

En un vibrante duelo disputado en el Arena MRV, Atlético Mineiro logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil al vencer en penales (4-3) a Flamengo, pese a la victoria del equipo carioca por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios. Los ecuatorianos Gonzalo Plata y Alan Franco fueron titulares en un partido cargado de emociones, en el que el extremo del Mengao volvió a destacar con una asistencia clave.

Desde el arranque, Flamengo mostró mayor determinación y se adelantó en el marcador al minuto 21. Plata condujo una ofensiva desde el centro del campo, observó la diagonal de Everton y filtró un pase preciso entre los centrales. El brasileño definió con clase para marcar el 1-0 y emparejar la serie global.

Atlético Mineiro contundente en penales ante Flamengo

El Galo, afectado por el tanto, encontró dificultades para reaccionar. Solo un remate lejano de Hulk inquietó el arco defendido por Agustín Rossi en el primer tiempo. Por su parte, Flamengo mantuvo la presión, aunque sin lograr aumentar la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo de Belo Horizonte se reorganizó con Gustavo Scarpa liderando el ataque. Estuvieron cerca del empate, pero el poste y una gran intervención de Rossi lo evitaron. Mientras tanto, el Mengao volvió a apoyarse en Plata, quien generó peligro constante por su banda hasta ser sustituido al minuto 65.

El marcador no se movió más y con el global igualado, el pase se decidió desde los doce pasos. La tensión fue máxima: Rossi atajó el sexto penal del Galo, pero Everson respondió de inmediato frenando el tiro de Samuel Lino. En la novena ronda, Wallace falló para Flamengo y Everson, con sangre fría, ejecutó el penal definitivo para sellar el 4-3 y desatar la euforia local.

Pese a su buen desempeño, Gonzalo Plata se despidió del torneo, mientras Alan Franco celebró el pase con Mineiro en este duelo de ecuatorianos. El equipo albinegro se instala en los cuartos de final con la moral en alto, en busca de su primer título copero desde 2021.

