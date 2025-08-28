Ataque armado en Chone dejó dos muertos, incluido un adolescente

Sicarios dispararon y mataron a Juan Sebastián Alcívar Loor, de 17 años, y a José Leonel Acosta Ceballos, de 33 años, en Chone, por motivos supuestamente relacionados con violencia criminal.

La noche del miércoles 27 de agosto, el barrio Camilo Giler, en Chone, Manabí, se estremeció con el sonido de disparos. A las 19h00, desconocidos atacaron a Juan Sebastián Alcívar Loor, y a José Leonel Acosta Ceballos, de 33 años, en una calle concurrida. Los agresores, en una motocicleta, dispararon varias veces, dejaron a las víctimas gravemente heridas, y huyeron a toda velocidad. Los vecinos, presas del pánico, alertaron al ECU-911 del hecho, mientras algunos trasladaron a los heridos al Hospital Napoleón Dávila Córdova en Chone.

Alcívar Loor ingresó al hospital con múltiples heridas de bala, pero murió a las 23h00. Acosta Ceballos, con lesiones graves, recibió traslado al Hospital Verdi Cevallos en Portoviejo, donde falleció a las 02h00 de este jueves 28 de agosto. La Policía Nacional, junto con Criminalística y Dinased, acudió al hospital, levantó el cadáver de Alcívar a las 02h00, y lo trasladó al Centro Forense de Manta para una autopsia, ordenada por la Fiscalía de Chone. Los agentes recolectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros en la escena, enviados a un laboratorio de balística.

Familiares de Alcívar, desconsolados, relataron que el adolescente salió a una tienda minutos antes del ataque, no tuvo conflictos conocidos, y ayudaba a su madre a vender legumbres. Acosta Ceballos, con antecedentes por tráfico de sustancias en 2020 y 2024, según el Consejo de la Judicatura, generó sospechas de un posible ajuste de cuentas. La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y solicitó grabaciones de cámaras privadas.

Sigue línea de investigación tras ataque armado

La Dinased entrevistó a varios testigos, quienes describieron a los sicarios como hombres jóvenes en una motocicleta. Los agentes compararon el caso con un cuádruple homicidio en Sucre el 27 de agosto, buscaron conexiones con bandas criminales, pero no confirmaron vínculos. La Fiscalía pidió información al 1800-DELITO, mientras los familiares exigieron justicia.

Los vecinos del barrio Camilo Giler expresaron temor en redes sociales, convocaron una reunión el 28 de agosto para exigir patrullajes. La Policía Nacional reforzó la seguridad con el Ejército Ecuatoriano.

Asesinato causa miedo en Chone

El doble homicidio en Camilo Giler conmocionó a Chone. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras la comunidad clamó por seguridad y justicia.

Chone enfrenta 28 homicidios violentos entre enero y agosto de 2025, según el Ministerio del Interior. Un ataque en Camilo Giler en junio dejó un muerto. Los moradores señalaron al barrio como zona de microtráfico. La Policía vinculó el crimen a violencia criminal y delincuencia común. (22)