Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ataque armado deja una víctima mortal en el sector Amazonas, en Manta

Un hombre murió tras ser atacado a tiros la tarde de este miércoles 27 de agosto en la “Zona Cuca”, entre los barrios Amazonas y 15 de Abril, en Manta.
Violencia en Manta: un nuevo asesinato eleva a 330 las muertes en el distrito policial
Redacción

Redacción ED.

Un hombre falleció este miércoles 27 de agosto de 2025, luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido alrededor de las 15h45 en un callejón del sector conocido como «Zona Cuca», ubicado entre los barrios Amazonas y 15 de Abril, en Manta. La víctima fue trasladada aún con vida al Centro de Salud Daniel Acosta, donde se confirmó su deceso.

Ataque en plena tarde en Manta

Testigos del hecho indicaron que el suceso ocurrió de manera repentina en una zona de paso frecuente para residentes del área.
Vecinos acudieron a auxiliar al hombre herido, quien fue llevado en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Daniel Acosta. Sin embargo, los médicos de turno solo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales.
Al lugar de los hechos acudió personal de Criminalística de la Policía Nacional, quienes recogieron los  indicios balísticos como parte de la investigación preliminar.

Intervención policial y levantamiento del cuerpo

Pocos minutos después, una unidad de Medicina Legal arribó al subcentro de salud para realizar el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta, donde se llevará a cabo la autopsia respectiva.
La víctima fue identificada como Junior Rubén Quijije Espinal. Al momento no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre posibles móviles del crimen.
La Policía Nacional se encuentra en la fase inicial de las investigaciones, y no se ha confirmado si hay personas detenidas en relación con este nuevo hecho violento.

Cifra alarmante de muertes violentas en el distrito Manta

Con este caso, el distrito policial de Manta acumula ya 330 muertes violentas en lo que va del año 2025, igualando el número total registrado en todo el año 2024, según cifras oficiales.
Esta tendencia confirma la persistente crisis de seguridad que afecta a la ciudad costera, una de las más golpeadas por el crimen organizado y la violencia armada en la región litoral del país.
Las autoridades han implementado operativos focalizados en distintos sectores conflictivos, pero los resultados hasta el momento no han logrado frenar el aumento de homicidios.

Reacción ciudadana y contexto de inseguridad

Moradores de la conocida como «Zona Cuca» expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en áreas residenciales, y pidieron mayor presencia policial. (12)

