Ataque armado deja dos heridos en el sector 20 de Mayo en Manta

La tarde del lunes 25 de agosto de 2025, un ataque armado perpetrado por sujetos no identificados dejó a una menor de edad y a un hombre adulto heridos en el sector 20 de Mayo, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El hecho causó pánico en la comunidad y se suma a la creciente ola de violencia que afecta al puerto manabita.

Heridos y caos en plena vía pública

El ataque ocurrió alrededor de las 17h00, cuando varios sujetos armados abrieron fuego en plena vía pública. Una menor de edad y un hombre adulto fueron alcanzados por los proyectiles, según informaron testigos presenciales.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato a una casa de salud cercana, donde actualmente permanecen con pronóstico reservado, bajo estricta observación médica. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado su identidad.

Una mujer de la tercera edad que se encontraba en la zona al momento del ataque sufrió un quebranto de salud, presuntamente debido al susto generado por la balacera. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Manta acudieron rápidamente para asistirla en el lugar, y fue trasladada para recibir atención médica.

Policía investiga el ataque en la ciudadela 20 de Mayo

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional y unidades de Criminalística, quienes cercaron el área para recabar evidencias balísticas e identificar posibles pistas que conduzcan a los responsables.

Las autoridades no han confirmado hasta el momento el motivo del ataque, aunque no se descarta que esté vinculado con enfrentamientos entre organizaciones delictivas que operan en la zona.

La Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) también fue activada para seguir con las diligencias pertinentes y establecer el tipo penal aplicable.

Manta bajo estado de alerta

Este nuevo incidente forma parte de una serie de hechos violentos que han ocurrido en Manta durante las últimas semanas, elevando los niveles de inseguridad y zozobra entre la población.

La ciudad ha sido declarada en varias ocasiones como zona prioritaria para intervención policial y militar, dada la presencia de grupos delictivos y el incremento en delitos como homicidios, extorsión y sicariato.

Organizaciones civiles han exigido al Gobierno Nacional acciones urgentes y sostenidas para frenar la violencia armada y proteger a la ciudadanía.

Llamado a la calma y mayor presencia policial

Autoridades locales hacen un llamado a la calma y solicitan colaboración ciudadana para facilitar las investigaciones. Se ha pedido que cualquier información sobre los atacantes sea reportada al 1800-DELITO de forma confidencial.

Asimismo, se espera que en las próximas horas la Policía emita un parte oficial con datos actualizados sobre los heridos y las hipótesis en torno al hecho.

Mientras tanto, el sector 20 de Mayo se mantiene en vigilancia, con patrullajes reforzados por parte de la Policía Nacional y operativos de control en los accesos principales del área. (12)