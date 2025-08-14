Así es el pronóstico del clima en Ecuador para este jueves, 14 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) revela un pronóstico del clima detallado para este jueves 14 de agosto de 2025, con un análisis del clima en Portoviejo, Manta, Guayaquil, Cuenca y Quito. Publicado hoy, miércoles 13 de agosto, este informe detalla las dinámicas meteorológicas del país, desde los vientos alisios que refrescan la costa hasta los patrones andinos que dan carácter al clima serrano. ¡Prepárate y planifica este jueves!
Portoviejo cálido y parcialmente soleado
En Portoviejo, capital de Manabí, el clima será parcialmente soleado con temperaturas entre 20 °C y 29 °C. La humedad del 75% elevará la sensación térmica a 31 °C, creando un ambiente cálido típico de la costa. La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), por lo que se recomienda protector solar y ropa ligera.
Con un 30% de probabilidad de lluvia, podrían presentarse chubascos ligeros por la tarde. El clima costero de Portoviejo, moldeado por las corrientes del Pacífico, invita a disfrutar del día con precaución bajo el sol.
Manta con nubes y sol
Manta disfrutará de un clima parcialmente soleado con temperaturas de 20 °C a 28 °C. La sensación térmica alcanzará los 30 °C por la humedad del 78%. La radiación UV en nivel 8 (alta) sugiere usar gafas de sol y protector solar.
Con un 30% de probabilidad de lluvia, se esperan lloviznas ligeras al final del día. El clima de Manta, según el INAMHI, es ideal para actividades al aire libre, como un paseo por el malecón, con un paraguas a mano por si acaso.
Guayaquil: Clima cálido sin lluvias
En Guayaquil, el clima será cálido y parcialmente soleado con temperaturas entre 21 °C y 30 °C, y una sensación térmica de hasta 33 °C por la humedad del 80%. La radiación UV en nivel 9 (muy alta) requiere protección solar estricta.
Con un 0% de probabilidad de lluvia, el día es perfecto para explorar el Malecón 2000 o disfrutar de la vibrante vida urbana. El clima de Guayaquil promete condiciones ideales para planes al aire libre.
Cuenca: Clima nublado con alta probabilidad de lluvia
En Cuenca, a 2,560 metros sobre el nivel del mar, el INAMHI pronostica un clima nublado este 14 de agosto de 2025, con temperaturas entre 7 °C y 19 °C. La sensación térmica rondará los 18 °C, pero la radiación UV en nivel 9 (muy alta) hace obligatorio el uso de protector solar y sombrero, especialmente al mediodía.
Con un 50% de probabilidad de lluvia, se esperan chubascos moderados hacia la tarde o noche. Las mañanas frescas piden un abrigo ligero, ideal para recorrer las calles empedradas del centro histórico o disfrutar de un chocolate caliente junto al río Tomebamba.
Quito, fresco y nublado
En Quito, a 2,850 metros, el clima será fresco y nublado con temperaturas de 8 °C a 18 °C y una sensación térmica de 17 °C. La radiación UV en nivel 10 (extremadamente alta) exige protector solar y sombrero.
Con un 55% de probabilidad de lluvia, se esperan chubascos moderados por la tarde, influenciados por la cordillera oriental. El clima de Quito invita a planes bajo techo, como visitar museos, o a llevar un paraguas para recorrer sus calles históricas.