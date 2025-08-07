Así es como Shakira supervisa personalmente todos los detalles de sus conciertos

Para Shakira, cada detalle cuenta. La artista colombiana, conocida por su exigencia y perfeccionismo, se asegura de que todo en sus espectáculos funcione a la perfección. Recientemente, compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra conduciendo un carrito de golf por las instalaciones del SoFi Stadium de Los Ángeles, revisando personalmente que todo esté listo.

“Aquí me toca hacer de todo: cantar, bailar, tocar, hasta conducir. Falta que me pongan a cocinar”, escribió con humor junto al clip, dejando ver la cercanía con sus fans y el compromiso con su equipo de trabajo.

Shakira logró un récord en el SoFi Stadium

La intérprete de Las mujeres ya no lloran ofreció esta semana dos conciertos con entradas completamente agotadas en el SoFi Stadium, un logro histórico que la convierte en la primera artista latina en llenar este escenario dos noches consecutivas. Este hito consolida su posición como una de las figuras más influyentes y convocantes de la música internacional.

El SoFi Stadium, con capacidad para más de 70.000 personas, es uno de los recintos más prestigiosos de Estados Unidos, y solo grandes figuras de la música han logrado vender todas sus entradas en múltiples fechas.

Etapa final en Norteamérica y anuncio para Latinoamérica

Actualmente, Shakira se encuentra en la etapa norteamericana de su gira Las mujeres ya no lloran, que está por llegar a su fin. Antes de iniciar sus presentaciones en Europa y Asia, la cantante ha decidido regresar a Latinoamérica, algo que sus seguidores esperaban con entusiasmo.

“Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, expresó Shakira en redes sociales semanas atrás.

El regreso de Shakira incluirá presentaciones en Colombia, Perú, Chile y Argentina, además de sumar nuevos destinos como Paraguay y Uruguay. Estos conciertos están programados para el último trimestre de 2025, después de sus presentaciones en México y República Dominicana.

Este 2025 ha sido un año de grandes logros para la Shakira, tanto en ventas como en récords de asistencia. Su gira ha recibido elogios por la producción visual, el repertorio y la conexión emocional con el público.