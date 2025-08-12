Asesinato de un menor de edad, en Bogotá, desata investigación contra bandas criminales

La tortura y posterior asesinato de un menor de edad, en Bogotá, Colombia, ha desatado una investigación contra varios grupos criminales. Se trata de Harold Aroca García, de 16 años y estudiante de colegio, cuyo cuerpo lo hallaron en un bosque del área de Los Laches, Bogotá. El cuerpo, según las autoridades, presentaba evidentes señales de violencia y posibles indicios de tortura.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio. A Aroca se lo reportó como desaparecido el 6 de agosto, tras salir el día anterior hacia el barrio Los Laches. La última vez que se le vio ocurrió en unas canchas de microfútbol, vistiendo una chaqueta y un saco rojo, uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo.

Asesinato de menor de edad causó conmoción

Su madre y seres queridos iniciaron una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo del cadáver. Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con una represalia entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico. No se descarta que el menor haya formado parte de alguna de esos grupos criminales. Sin embargo, la madre de Aroca rechaza esta versión.

La mujer señaló que el asesinato podría vincularse a comentarios que su hijo hizo en el colegio sobre conocer al supuesto responsable de un homicidio. Durante la inspección del cuerpo, los investigadores encontraron un papel en uno de los bolsillos del pantalón de Aroca con el mensaje: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”. Aquello podría ser una pista clave para la investigación.

Índices de violencia relacionados con el narcotráfico

Además, mientras el adolescente estuvo desaparecido, su familia recibió mensajes desde su celular y una llamada. Allí un desconocido afirmó que “se lo habían llevado por un inconveniente”. El rastreo de la señal del teléfono llevó a las autoridades a una zona controlada por grupos criminales, donde ocurrió un enfrentamiento armado.

Un mensaje en redes sociales sugirió a la familia buscar en el bosque de Los Laches, donde se encontró el cuerpo. Luis Carlos Torres, oficial de la Policía confirmó que una unidad investigativa trabaja para identificar a los responsables y esclarecer los hechos. El caso ha generado consternación en Bogotá, donde los índices de violencia relacionados con el narcotráfico han aumentado en los últimos años.

El caso del asesinato de este menor de edad recrudece el aumento de la violencia y la inseguridad en la capital colombiana. Como promedio, en dicha ciudad, se registran hasta 25 asesinatos al día, han confirmado las autoridades. Por ahora la Policía apunta a ciertos grupos criminales para obtener mayor información acerca del asesinato de este menor de edad.