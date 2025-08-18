Asesinan a Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, en su farmacia

Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas y reconocido médico, resultó asesinado este lunes 18 de agosto a las 10h00. El crimen ocurrió en su farmacia ubicada en las calles 9 de Octubre y Olmedo, en el centro de Esmeraldas. Sicarios dispararon contra el empresario, causándole la muerte por varios impactos de bala en la cabeza, según confirmó la Policía Nacional.

El crimen desató conmoción en la capital esmeraldeña y agrava la situación de violencia que afecta a la provincia. El mayor de Policía Juan Ramos informó que se levantaron dos indicios balísticos en la escena. Testigos relataron haber escuchado al menos dos disparos. Las autoridades investigan el caso y no descartan que el asesinato esté relacionado con una posible extorsión, aunque esta hipótesis aún está bajo análisis.

Luto en la Cámara de Comercio de Esmeraldas

Aguayo, una figura destacada en Esmeraldas, era conocido por su liderazgo en el sector comercial y su labor como médico en la zona céntrica. Hace unas semanas, estuvo a cargo de la organización de una expoferia que reunió a empresarios locales, consolidando su rol como vocero gremial. Su muerte deja un vacío en la comunidad empresarial, que lo consideraba un pilar para el desarrollo económico de la región.

La Cámara de Comercio de Esmeraldas emitió un comunicado lamentando la pérdida de Aguayo, destacándolo como un líder comprometido con el progreso local. La provincia, que enfrenta una creciente ola de violencia, suma este crimen a una serie de hechos que han generado preocupación entre los habitantes. La Policía ha intensificado las investigaciones para esclarecer los motivos del asesinato y dar con los responsables.

Violencia ligada a actividades delictivas

Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y las autoridades han reforzado la seguridad en el sector céntrico de Esmeraldas para prevenir nuevos incidentes. El asesinato de Édgar Aguayo se suma a los desafíos que enfrenta Esmeraldas en materia de seguridad. Esto en un contexto donde la violencia ligada a actividades delictivas, como extorsiones y ajuste de cuentas, ha impactado a diversos sectores.

La comunidad exige respuestas y acciones concretas para frenar esta problemática. Organizaciones gremiales, entre ellos la Cámara de Comercio y ciudadanos han convocado a una vigilia en memoria de Aguayo. Se desarrollará este martes 19 en la plaza cívica de Esmeraldas, como un llamado a la paz y la justicia. Las autoridades locales han prometido agilizar las investigaciones para esclarecer este crimen que enluta a la provincia. (17)