COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Crimen Organizado

Asesinan a dos personas al interior de una urbanización en Daule, Guayas

El incidente comenzó cuando un grupo de hombres armados con armas de grueso calibre ingresó a la urbanización, ubicada en una zona residencial de Daule.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Asesinato en urbanización Málaga 2 de Daule Sicarios atacan residencia
Asesinato en urbanización Málaga 2 de Daule Sicarios atacan residencia

Redacción

Redacción ED.

Dos personas fueron asesinadas en la madrugada de este sábado en la urbanización privada Málaga 2, ubicada en la parroquia La Aurora, cantón Daule, provincia del Guayas. El ataque, perpetrado por sicarios armados alrededor de las 02:30, dejó como víctimas a dos miembros de una familia residente en el sector. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda tras neutralizar a los guardias de seguridad y desactivar los sistemas de comunicación del condominio. La Policía Nacional acudió al lugar una hora después para iniciar las investigaciones.

El incidente comenzó cuando un grupo de hombres armados con armas de grueso calibre ingresó a la urbanización, ubicada en una zona residencial de Daule. Según el comunicado oficial de la Asociación de Residentes de Málaga 2, los atacantes redujeron al personal de seguridad en la garita de la manzana 17, villa 1, despojándolos de sus armas y teléfonos celulares. Además desconectaron los sistemas de comunicación, incluyendo radios y el DVR de las cámaras de seguridad. Posteriormente, los sicarios ingresaron a la residencia de las víctimas y ejecutaron múltiples disparos a quemarropa antes de huir.

Respuesta policial y limitaciones en la seguridad

La administración de la urbanización informó que el guardia de seguridad logró contactar al ECU 911 inmediatamente después del ataque, pero la respuesta policial se retrasó aproximadamente una hora. Al llegar, los agentes retiraron los cuerpos y recolectaron el DVR de las cámaras de seguridad para análisis. La Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis.

comunicado de la Asociación de Reservantes de la Urbanización Málaga II
Comunicado de la Asociación de Reservantes de la Urbanización Málaga II

La urbanización Málaga 2, conocida por ser una zona residencial de clase media-alta, había solicitado previamente mayor presencia policial debido al aumento de la inseguridad en el cantón Daule. Sin embargo, según el comunicado de la Asociación de Residentes, las autoridades informaron que solo cuentan con dos vehículos policiales para cubrir toda la parroquia La Aurora. La situación limita el patrullaje permanente en la zona. “Se está solicitando apoyo y resguardo policial permanente en la garita, pero se informa que debido a la escasez de recursos, esto no es posible”, indica el comunicado.

Inseguridad en la provincia del Guayas 

El doble homicidio en Málaga 2 se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia del Guayas.  Según datos del Ministerio del Interior, en 2024, Guayas registró una tasa de homicidios de 47 por cada 100,000 habitantes. 

La Asociación de Residentes de Málaga 2 expresó su compromiso de mantener informada a la comunidad a través de los canales oficiales de la urbanización. “Les aseguramos que se mantendrá informada a la comunidad sobre la situación a través de los medios oficiales”, señala el comunicado, firmado por la administración. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos

Asesinan a dos personas al interior de una urbanización en Daule, Guayas

Mushuc Runa sufre una derrota clave ante Libertad y complica su situación en la LigaPro

Seis fallecidos y 21 heridos en accidente de bus en la vía San Miguel – Balsapamba

Tragedia en El Carmen: dos hombres mueren al caer camioneta al río Chísparo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos

Asesinan a dos personas al interior de una urbanización en Daule, Guayas

Mushuc Runa sufre una derrota clave ante Libertad y complica su situación en la LigaPro

Seis fallecidos y 21 heridos en accidente de bus en la vía San Miguel – Balsapamba

Tragedia en El Carmen: dos hombres mueren al caer camioneta al río Chísparo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos

Mushuc Runa sufre una derrota clave ante Libertad y complica su situación en la LigaPro

Seis fallecidos y 21 heridos en accidente de bus en la vía San Miguel – Balsapamba

Tragedia en El Carmen: dos hombres mueren al caer camioneta al río Chísparo

Libertad suma victoria clave ante Mushuc Runa en la LigaEcuabet

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO