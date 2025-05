Asamblea Nacional posesionará a parlamentarios andinos y conformará Comité de Ética

La Asamblea Nacional llevará a cabo este lunes la posesión de cinco parlamentarios andinos, electos en los comicios del 9 de febrero de 2025, y sus respectivos suplentes. En la misma sesión, se integrará el Comité de Ética del Legislativo, un organismo clave para garantizar la transparencia en el periodo 2025-2027. La jornada tendrá lugar en la sede legislativa de Quito.

Los nuevos parlamentarios andinos, acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), son June Bohórquez Garcés, Rafael Rodríguez y Mónica Haro, de la alianza ADN; y Verónica Arias y Virgilio Hernández, de Revolución Ciudadana (RC). Cada uno cuenta con dos suplentes: Josseline Guambo y Joseph Montoya (ADN), Galo Betancourt y Claudia Loayza (RC), Jasmina Nazareno y Josué Ramos (ADN), Luis Suntaxi y Sofía Espín (RC), y Francisco Arriciaga y Sara Flecha (ADN).

Rol del parlamentarios andinos

El Parlamento Andino, integrado por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, es un órgano consultivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sesiona dos veces al año y se enfoca en interpretar las normativas de la CAN, supervisar la legalidad de los actos de sus órganos y resolver controversias relacionadas con las obligaciones de los países miembros. Aunque no tiene poder legislativo vinculante, su labor es esencial para la integración regional.

En Ecuador, los parlamentarios andinos son elegidos por voto popular, un proceso que refuerza la representatividad democrática. Su posesión en la Asamblea Nacional formaliza su ingreso al organismo, donde trabajarán en la promoción de políticas regionales y la fiscalización de acuerdos internacionales.

Formación del Comité de Ética

Paralelamente, la Asamblea Nacional conformará este lunes el Comité de Ética, que estará vigente por los próximos dos años. Este organismo, compuesto por cinco asambleístas de distintas bancadas, requiere al menos 78 votos para su integración y debe cumplir con criterios de paridad de género. Su función principal será velar por el cumplimiento de las normas éticas dentro del Legislativo. Además de la investigación de posibles irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión parlamentaria.

La elección de los miembros del Comité de Ética es un paso crucial para fortalecer la institucionalidad de la Asamblea. La diversidad de bancadas asegura un equilibrio en la toma de decisiones, mientras que la paridad de género responde a los principios de equidad establecidos en la normativa ecuatoriana.

Relevancia del Comité de Ética

La posesión de los parlamentarios andinos y la integración del Comité de Ética se producen en un contexto de renovación legislativa. Estos eventos refuerzan el compromiso de Ecuador con la integración andina y la gobernanza transparente. La CAN, fundada en 1969, sigue siendo un pilar para la cooperación económica y política en la región.