Aryna Sabalenka avanza a segunda ronda de Wimbledon con victoria número 43 del año

Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, inició su participación en Wimbledon 2025 este lunes 30 de junio en el All England Club de Londres, Reino Unido, derrotando a la canadiense Carson Branstine por 6-1, 7-5 en la primera ronda.

Este triunfo marcó su 43ª victoria de la temporada, consolidándola como una de las favoritas al título. La bielorrusa, que no participó en Wimbledon 2024 debido a una lesión en el hombro, mostró un juego sólido en su retorno al césped londinense.

En el primer set, Sabalenka dominó con 17 winners y aprovechó dos de tres oportunidades de quiebre, cerrando la manga en 24 minutos con un contundente 6-1. Branstine, rankeada 194ª en el mundo, no logró generar opciones de quiebre contra la número 1.

El segundo set fue más competitivo. Branstine, quien combina su carrera tenística con el modelaje, elevó su nivel y llegó a tener un punto de quiebre en el saque de Sabalenka cuando el marcador estaba 5-4 a su favor. Sin embargo, la jerarquía de la bielorrusa prevaleció. En el undécimo juego, Sabalenka quebró el servicio de la canadiense y cerró el partido con su saque en 48 minutos, sellando el 7-5.

The action on the Show Courts are about to begin…

World No.1 Aryna Sabalenka arrives on No.1 Court for her first round match against Carson Branstine 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/35uyvql8N3

— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025