Armada decomisó dos embarcaciones ilegales en operativo en Puerto López

La Armada del Ecuador retuvo dos embarcaciones y tres motores, en Puerto López, provincia de Manabí, para garantizar la legalidad marítima.

El martes 26 de agosto, las aguas de Puerto López, fueron escenario de un operativo conjunto de la Armada del Ecuador. A las 06h00, unidades navales patrullaron el litoral, detectaron dos embarcaciones sospechosas, y las inspeccionaron a 5 millas náuticas de la costa. Una carecía de registro oficial, mientras la otra presentaba una matrícula inexistente, según el Comando de Guardacostas. Los agentes hallaron tres motores fuera de borda Yamaha de 75 HP, con series y troquelados irregulares, lo que levantó alertas sobre posibles actividades ilícitas.

Los efectivos trasladaron las embarcaciones al puerto de Manta, junto con los motores, para iniciar trámites legales. La Fiscalía de Manabí abrió un expediente administrativo, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 317, por irregularidades en actividades marítimas. Los agentes interrogaron a cuatro tripulantes, quienes no presentaron documentación válida, según el Ministerio de Defensa. La Armada inspeccionó los motores, sospechó de alteraciones en las series, y los envió a un taller especializado en Manta para pericias técnicas.

La operación involucró a 20 efectivos navales, un patrullero marítimo, y una lancha rápida, coordinados por el ECU-911. Los agentes revisaron registros satelitales, confirmaron que las embarcaciones no aparecieron en el sistema de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea). La Armada notificó a los propietarios, pero no reveló identidades, pendiente de la investigación. Los bienes quedaron bajo custodia en Manta, mientras la Fiscalía determinó responsabilidades legales.

Detalles del decomiso de las embarcaciones ilegales

Las embarcaciones, una de 10 metros y otra de 8 metros, carecían de permisos de navegación. Los motores Yamaha, valuados en 15.000 dólares, presentaron series alteradas, según el Comando de Guardacostas. Los tripulantes afirmaron desconocer las irregularidades, pero no presentaron licencias válidas. La Armada sospechó de posibles vínculos con contrabando, aunque no confirmó delitos específicos.

Los pescadores de Puerto López expresaron preocupación en redes sociales, pidieron diferenciar entre actividades legales e ilícitas. La Fiscalía analiza inspecciones adicionales en el puerto.

Evidencias quedan a órdenes de las autoridades judiciales

El operativo en Puerto López decomisó dos embarcaciones y tres motores irregulares, reforzó el control marítimo. La Armada continua investigaciones, mientras los pescadores exigen claridad.

Puerto López, un centro pesquero y turístico, enfrenta 10 casos de irregularidades marítimas en 2025. En julio, un operativo en el cantón Jaramijó decomisó una embarcación con combustible ilícito. La falta de registro en naves facilita actividades como pesca ilegal, según los efectivos militares. (22)