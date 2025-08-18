COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

Argentina anuncia su prelista para recibir a Venezuela y visitar a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina fue la primera selección de Conmebol en clasificarse al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Argentina está clasificada al Mundial 2026 donde buscará defender su título del 2022.
Argentina está clasificada al Mundial 2026 donde buscará defender su título del 2022.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

La Selección Argentina ya comienza a planificar el cierre de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó la nómina preliminar de 31 jugadores que estarán disponibles para los duelos de septiembre. El primero frente a Venezuela en Buenos Aires el 4 de septiembre del 2025. Luego se medirá ante Ecuador, en Guayaquil, el 9 de septiembre próximo.

El choque contra la ‘Tri’ marcará la última jornada del proceso clasificatorio, y sin duda, Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, seguirá con atención los nombres que aparecen en la convocatoria albiceleste.

Destacan en la prelista

En la lista destacan el regreso del capitán Lionel Messi, acompañado por la base del equipo campeón del mundo en Catar 2022, pero también figuran caras nuevas que llaman la atención. Entre las sorpresas aparecen Alan Varela, volante surgido en Boca Juniors de Argentina y hoy figura en el Porto, así como Juan Manuel López, delantero del Palmeiras en gran nivel en Brasil.

Scaloni también recupera a futbolistas que habían estado ausentes por lesiones o falta de ritmo, como Valentín Carboni (hoy en el Genoa), Gonzalo Montiel (recientemente en River) y Marcos Acuña, ausente desde hace varias fechas en las nóminas preliminares.

La otra apuesta del seleccionador pasa por consolidar a la nueva generación de talentos menores de 21 años. Entre ellos figuran Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Manchester City), Julio Soler (Bournemouth), Nicolás Paz (Como) y el mencionado Carboni. Con ellos, Argentina busca garantizar un recambio generacional que se mantenga sólido de cara a los próximos años.

En total, son 31 futbolistas los que conforman la nómina preliminar para esta doble fecha. De todos estos, Scaloni deberá elegir un máximo de 30 jugadores para el llamado definitivo para esta doble fecha de Eliminatorias.

Los convocados de Argentina para visitar a Ecuador

Posición Jugador Club
Arqueros Emiliano Martínez Aston Villa
Walter Benítez Crystal Palace
Gerónimo Rulli Olympique Marsella
Defensores Cristian Romero Tottenham
Nicolás Otamendi Benfica
Nahuel Molina Atlético de Madrid
Gonzalo Montiel River
Leonardo Balerdi Olympique Marsella
Juan Foyth Villarreal
Nicolás Tagliafico Lyon
Marcos Acuña River
Julio Soler Bournemouth
Facundo Medina Olympique Marsella
Volantes Alexis Mac Allister Liverpool
Exequiel Palacios Bayer Leverkusen
Alan Varela Porto
Leandro Paredes Boca
Thiago Almada Atlético de Madrid
Nicolás Paz Como
Rodrigo De Paul Inter Miami
Giovani Lo Celso Betis
Claudio Echeverri Manchester City
Franco Mastantuono Real Madrid
Valentín Carboni Genoa
Giuliano Simeone Atlético de Madrid
Ángel Correa Tigres Monterrey
Delanteros Julián Álvarez Atlético de Madrid
Nicolás González Juventus
Lionel Messi Inter Miami
Lautaro Martínez Inter
José Manuel López Palmeiras

Argentina fue la primera selección de Conmebol en clasificarse al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Ecuador, último rival de la albiceleste está también anotado en la cita mundialista.

