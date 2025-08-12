Anuel AA acusado de deuda millonaria en México

La empresa mexicana Transportes EconoTours ha lanzado una fuerte acusación contra el cantante puertorriqueño Anuel AA. La compañía lo señaló públicamente por una presunta deuda millonaria por servicios no pagados durante la grabación de un videoclip en Hermosillo, México.
El artista, que viajó para colaborar en el remix de «Como es» junto a Natanael Cano, utilizó una serie de servicios exclusivos que, según la empresa, quedaron sin saldar. Esta grave acusación pone al reguetonero en una situación complicada, generando un gran revuelo en la industria musical.
La deuda millonaria se originó por una extensa gama de servicios prestados durante un periodo de 11 días. EconoTours proporcionó transporte personalizado, vehículos blindados, seguridad armada y un robusto apoyo logístico para la producción del video musical. El equipo del cantante Natanael Cano, quien actuó como aval, cumplió con los pagos iniciales sin problema. Sin embargo, los inconvenientes comenzaron cuando Anuel AA decidió prolongar su estancia y solicitó una extensión de los servicios por varios días adicionales.
Empresa exige el pago y la responsabilidad del artista
Al extender su estadía, los costos operativos aumentaron significativamente, y la empresa de transporte asegura que el cantante nunca saldó esa nueva deuda. Por consiguiente, la situación se tornó insostenible. Transportes EconoTours informó que nunca recibió un anticipo ni un pago por los días extra de servicio. A pesar de múltiples intentos de cobro por parte de la empresa, ni Anuel AA ni sus representantes ofrecieron una respuesta concreta, ignorando por completo los reclamos.
En vista de esta falta de comunicación y pago, la compañía de transporte tomó una decisión drástica: retirar sus servicios tres días antes de que Anuel AA concluyera su estancia en Sonora. Así, esta acción impulsó a la empresa a realizar un llamado público para que el artista y su equipo asuman su responsabilidad.
La deuda millonaria ahora ha escalado a una acusación pública, poniendo al cantante en el centro de un escándalo financiero.
Silencio de Anuel AA y Natanael Cano aumenta la tensión
Desde la publicación del comunicado, la polémica ha crecido. El comunicado de Transportes EconoTours detalla la falta de respuesta por parte de Anuel AA y su entorno. La empresa pide a los artistas que actúen con la misma profesionalidad que demuestran en sus carreras. Mientras tanto, ni Anuel AA ni Natanael Cano han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto.
La deuda millonaria que la empresa reclama sigue sin resolverse, y la atención de los medios y los fanáticos se centra en la espera de una declaración por parte de los artistas. Este silencio solo aumenta la presión sobre ambos cantantes.