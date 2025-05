Antonella y Renier mostrarán todos los detalles de su boda a través de un reality web

El presentador cubano Renier Izquierdo y la bailarina ecuatoriana Antonella Moscoso están en los preparativos de su boda, la cual sellará el amor que viven desde hace dos años.

A través de Instagram, la pareja anunció que cada detalle de su enlace matrimonial será compartido con sus seguidores, a través de una especie de reality web denominado ‘Camino a la boda’.

Renier y Antonella compartirán los pormenores de su boda

El primer capítulo de su espacio digital lo publicaron el reciente domingo. «Les presentamos ‘Camino a la Boda’ … aquí les estaremos mostrando nuestro paso a paso hasta el gran día, vive nuestro proceso sin filtros. Será que nos casamos ? Les presento el capítulo 1… disfrútenlo», escribió la pareja en Instagram.

En el clip se muestra a Renier y Antonella contando sus expectativas de cara a su boda. «Yo siento que la boda es de dos y él también debe estar ahí, al pendiente de local, de fechas, de dónde va a ser», dijo la bailarina y chica reality. Mientras que el modelo cubano indicó: «Se pasa el día entero diciéndome que no me importa, pero realmente sí me importa, sólo que soy quedado», añadiendo un toque de polémica a la producción.

El enlace será en seis meses

En abril pasado, Renier y Antonella anunciaron que contraerán matrimonio el 29 de noviembre de 2025. La noticia fue compartida a través de un video publicado en sus cuentas de Instagram, grabado en el Parque Histórico de Guayaquil, donde confirmaron la fecha y expresaron su emoción por la próxima unión.

En el video, titulado Renier y Antonella, camino a la boda, la joven lució un elegante vestido rojo largo, mientras que él vistió un terno negro con una corbata roja a juego. “Cuenta regresiva para nuestra boda. Nuestras vidas cambiarán muy pronto”, decía el mensaje que acompañó la publicación en sus perfiles de Instagram, generando cientos de reacciones de seguidores y amigos.

El amor de Renier y Antonella inició en un reality

Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se conocieron en el reality ‘Soy el mejor’, donde él llegó como celebridad y ella era su bailarina. Durante meses se especuló sobre una relación entre ellos, aunque aseguraban que solo eran amigos. A inicios de 2023 confirmaron su noviazgo, mientras que en noviembre de ese mismo año tuvieron a su hijo, de nombre Renier.

En sus redes sociales, ambos se muestran muy enamorados y comparten detalles de su paternidad. El pasado 14 de febrero, Antonella compartió que estaban de aniversario. «Dos años de una aventura maravillosa, complemento perfecto para que mi vida suene así de linda. Una familia que tenemos a Dios primero y agradecidos por un año más juntos», escribió la pelirroja.

Cabe recordar que Renier le pidió la mano a Antonella en televisión nacional, lo que aumentó la expectativa del público.