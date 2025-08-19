Animal print: la prenda que nunca muere… pero no todos deberían usarla

El animal print se mantiene como una de las tendencias más recurrentes en pasarelas y colecciones de moda alrededor del mundo. Desde Nueva York hasta Milán, diseñadores lo incluyen en cada temporada por su fuerza visual y versatilidad. Sin embargo, especialistas en asesoría de imagen coinciden en que no todas las personas ni todas las ocasiones son adecuadas para portar este estampado, ya que puede generar efectos no deseados en la percepción de estilo y elegancia.

Distintos tipos de animal print

El estampado inspirado en pieles de animales como leopardo, cebra, tigre o serpiente se asocia históricamente con un estilo audaz y llamativo. Según la consultora de moda Carolina Hernández, el animal print “es un recurso atemporal que transmite fuerza y sensualidad, pero que requiere equilibrio para no caer en excesos”.

De acuerdo con estudios de mercado textil, la demanda de prendas con este estampado ha crecido en América Latina y Europa en los últimos cinco años, consolidando su permanencia. Sin embargo, la clave está en saber cuándo y cómo llevarlo.

Quiénes no deberían usar animal print

Los especialistas recomiendan que este tipo de estampados no sea utilizado por personas que buscan proyectar sobriedad o formalidad absoluta, como en entornos corporativos de alto nivel, reuniones diplomáticas o contextos religiosos. En estas situaciones, el animal print puede percibirse como un elemento de distracción o informalidad.

Tampoco es recomendable en figuras públicas que deseen mantener un perfil bajo, ya que este tipo de diseño atrae inevitablemente la atención. Además, en personas de complexión muy pequeña, los estampados grandes pueden sobrecargar la silueta y desequilibrar la proporción visual.

Errores comunes en su uso

Un error recurrente es combinar varias piezas de animal print en un mismo atuendo. Los asesores de imagen recomiendan que este estampado se limite a una sola prenda o accesorio, como zapatos, bolsos o bufandas, evitando la saturación visual.

Otro aspecto a considerar es el color y la textura. En ocasiones, las versiones sintéticas de baja calidad pueden generar un efecto artificial poco favorecedor. La recomendación es elegir piezas de acabados discretos y en tonalidades cercanas a las originales para mantener elegancia.

Cuándo y cómo usarlo correctamente

El animal print funciona muy bien en eventos sociales, cenas, salidas nocturnas o combinaciones casuales. Una falda de leopardo puede ser el punto focal si se complementa con una blusa negra lisa; un cinturón o bolso de estampado serpiente puede elevar un conjunto neutro.

Los expertos en tendencias señalan que esta moda se adapta a todas las edades, siempre que se use con mesura. En personas jóvenes, proyecta dinamismo; en adultos, transmite sofisticación cuando se combina con prendas básicas y tonos sólidos.

Animal print en la industria de la moda

Marcas internacionales como Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli y Versace han hecho del animal print un sello en sus colecciones. Incluso en temporadas de minimalismo, este estampado reaparece, demostrando su carácter atemporal.

En la moda sostenible, firmas emergentes han optado por recrear estampados inspirados en la naturaleza sin utilizar pieles reales, consolidando la tendencia hacia una ética responsable en la moda.

El animan print no pasa de moda

El animal print no pasa de moda y sigue siendo un referente en la industria textil. No obstante, su fuerza visual exige criterio en el uso: no es apto para contextos que requieren discreción, sobriedad o formalidad absoluta. La clave para aprovechar esta tendencia radica en usar una sola prenda o accesorio como punto focal, combinándola con básicos neutros.

En definitiva, es un estampado que ofrece personalidad y estilo, pero que requiere de moderación y contexto adecuado para no caer en excesos o errores de imagen.