Ángela Aguilar rompe en llanto y denuncia la desigualdad de género en la música mexicana

La cantante mexicana Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas del regional mexicano, se mostró visiblemente emocionada durante una reciente entrevista con Apple Music, donde rompió en llanto al hablar sobre la presión mediática y la falta de reconocimiento hacia las mujeres en la industria musical. La joven de 20 años se refirió a cómo los aspectos personales de las artistas suelen opacar sus logros profesionales, especialmente en un contexto marcado por la controversia sobre su matrimonio con Christian Nodal.

Este emotivo momento coincidió con las declaraciones de Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha, en la que abordó su vida familiar y su relación con Ángela, generando un nuevo debate público. Durante su participación en Apple Music, la intérprete de La Llorona reflexionó sobre cómo la sociedad prioriza los detalles personales de las artistas sobre su trabajo. Con la voz entrecortada, afirmó: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

Ángela levanta la voz por las mujeres invisibilizadas en la industria

Ángela Aguilar también criticó la falta de reconocimiento hacia las mujeres en el medio musical: “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, expresó entre lágrimas.

A pesar de la polémica sobre su vida personal, la cantante enfatizó que su intención no es alimentar la controversia, sino visibilizar la inequidad que enfrentan las artistas jóvenes y abrir camino para futuras generaciones.

«Me gusta ser una mujer que abre camino para otras» -Ángela Aguilar

La joven artista rindió homenaje a figuras femeninas que la han inspirado, como Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, Ana Bárbara y su prima Majo Aguilar, destacando su capacidad de abrir puertas en la música latina. Ángela manifestó su compromiso de acompañar y apoyar a otras mujeres en el medio: “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres… Estoy orgullosa de ustedes, las apoyo y tienen a alguien de su lado”, concluyó.

Equilibrio entre vida personal y carrera profesional

Aunque la entrevista tocó de forma indirecta los rumores y comentarios sobre su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar prefirió centrar la conversación en su visión de la industria y su postura frente a la cultura de crítica y destrucción que afecta principalmente a las artistas femeninas.

Su mensaje fue claro: más allá de los escándalos, el talento, la perseverancia y el apoyo mutuo son los pilares para superar obstáculos y lograr una carrera sólida y respetada.