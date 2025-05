Álvaro Aguado, futbolista del Espanyol, declara ante un juez por una denuncia de agresión sexual

Álvaro Aguado, centrocampista del RCD Espanyol, negó este miércoles 14 de mayo en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, España, una denuncia por agresión sexual presentada por una trabajadora del club. Afirmó que las relaciones ocurridas el 23 de junio de 2024 en la discoteca Opium fueron consentidas.

El futbolista, de 28 años, compareció como investigado por los hechos denunciados, que tuvieron lugar durante una fiesta privada organizada por trabajadores del Espanyol para celebrar el ascenso a Primera División. La denuncia, presentada meses después, señala que la presunta agresión ocurrió en un lavabo de la discoteca Opium, ubicada en el paseo marítimo de Barcelona. Aguado, quien se enteró de la acusación a través del club, sostiene que no hubo coacción ni violencia.

Declaración e investigación contra Álvaro Aguado

La declaración del jugador duró cerca de una hora, respondiendo únicamente a preguntas de la Fiscalía y la jueza instructora, pero no a las de la acusación particular. Según Europa Press, ni la Fiscalía ni la acusación solicitaron medidas cautelares. Esto porque la denunciante, quien sigue empleada en el Espanyol, no coincide con Álvaro Aguado en horarios ni ha pedido una orden de alejamiento.

La denunciante ratificó su testimonio la semana previa, detallando que los hechos incluyeron tocamientos y una agresión sexual en la discoteca. Explicó que no denunció inmediatamente por temor a repercusiones laborales. Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades: las grabaciones de las cámaras de seguridad de Opium no están disponibles, ya que están eliminadas tras el plazo legal de conservación.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona abrió diligencias tras la denuncia, y está previsto que otros empleados del Espanyol que asistieron a la fiesta declaren como testigos. El club, por su parte, ha optado por no apartar a Aguado, quien continúa entrenando con normalidad y participó en un partido reciente contra el Villarreal.

Avance del proceso judicial

Álvaro Aguado, cuyo contrato con el Espanyol finaliza en junio de 2025, no ha enfrentado medidas disciplinarias internas. El club ha reiterado su compromiso con la presunción de inocencia y espera una resolución judicial antes de tomar decisiones. La investigación sigue en curso, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

La próxima etapa incluirá el análisis de testimonios adicionales y cualquier evidencia disponible. Este caso se suma a recientes investigaciones en el fútbol español sobre conductas de jugadores, lo que ha generado atención mediática y debate público.