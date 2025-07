Allen Obando ausente en Inter Miami por molestias físicas, confirma Mascherano

Allen Obando, delantero ecuatoriano de Inter Miami, no ha jugado en la MLS debido a molestias físicas, según explicó el técnico Javier Mascherano, afectando su regularidad en el equipo.

Situación de Allen Obando

Obando, de 18 años, no ha tenido participaciones recientes con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) debido a pequeñas lesiones que han limitado su continuidad, según informó Mascherano. El técnico argentino señaló. “Allen ha tenido unas cuantas molestias y pequeñas lesiones que no le han permitido tener regularidad”. Estas declaraciones se dieron tras la victoria 1-5 de Inter Miami ante New York Red Bulls.

La última aparición de Obando en la MLS fue el 31 de mayo de 2025, cuando ingresó en los últimos segundos de la victoria 5-1 de Inter Miami sobre Columbus Crew en Chase Stadium. Desde entonces, no ha sido convocado debido a problemas físicos, incluyendo una molestia en el tendón de la corva.

Inter Miami, que ocupa la quinta posición en la Conferencia Este de la MLS con 21 partidos disputados, enfrenta un calendario exigente, incluyendo su participación en el Mundial de Clubes 2025, lo que ha complicado la integración de Obando al equipo.

Trayectoria del joven ecuatoriano

Obando, nacido en Quito, el 11 de junio de 2006, llegó a Inter Miami en marzo de 2025 en calidad de cedido desde Barcelona SC de la Serie A ecuatoriana, tras un acuerdo con el Grupo Atlético Madrid por 4 millones de dólares. En su etapa con Barcelona SC, disputó 23 partidos, anotó 4 goles y registró 3 asistencias, incluyendo dos apariciones en la Copa Libertadores 2024.

El delantero, que mide 1,85 metros, también destacó en las selecciones juveniles de Ecuador, con 3 goles en el Sudamericano Sub-17 2023 y un gol en la Copa Mundial Subyonel Sub-17 2023. Su incorporación a Inter Miami se anunció como una inversión a largo plazo para añadir profundidad al ataque liderado por Lionel Messi y Luis Suárez.

Obando, quien debutó con la selección absoluta de Ecuador en 2024, no ha logrado consolidarse en el equipo debido a sus recurrentes molestias físicas.

Inter Miami y la MLS

Inter Miami, bajo la dirección de Javier Mascherano, enfrenta un 2025 con múltiples competencias, incluyendo la MLS, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes. El equipo ha lidiado con lesiones, afectando a Drake Callender (hernia), Óscar Ustari (lesión en la pierna), Ian Fray (aductor), y Baltasar Rodríguez (tendón de la corva). Mascherano expresó su preocupación por las lesiones musculares del equipo, atribuyéndolas a la alta intensidad de los partidos recientes.

El club, que ganó el Supporters’ Shield 2024 con un récord de 74 puntos, busca mantener su competitividad en la Conferencia Este, donde enfrenta rivales como Philadelphia Union y FC Cincinnati. La ausencia de Obando ha limitado las opciones ofensivas de Mascherano, quien espera contar con el ecuatoriano tras su recuperación.

Perspectivas para Obando en MLS

A pesar de su limitada participación, Javier Mascherano destacó la importancia de Obando para el equipo, indicando que su incorporación total es clave debido a la seguidilla de partidos. El delantero continúa entrenando de manera individual mientras se resuelve su situación física.

Inter Miami se prepara para enfrentar a Cincinnati el 26 de julio de 2025 , donde espera contar con una plantilla completa. La recuperación de Obando será crucial para aportar profundidad al ataque del equipo.