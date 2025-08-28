Alias “Marihuana” sentenciado a 21 años por secuestro de un fiscal en Quevedo

Alias ‘Marihuana’ resultó sentenciado por secuestro de un fiscal. En Quevedo, Los Ríos, el 22 de agosto de 2024, el fiscal Cristhian M. fue secuestrado y agredido por un grupo armado. Tras un año de proceso judicial, el tribunal sentenció a Anderson Ariel M., alias “Marihuana”, a 21 años de cárcel, y a su cómplice Jamieson Patricio Q. a siete años y un mes de prisión.

El secuestro que preocupó a Quevedo

El ataque ocurrió en el sector Promejoras de la parroquia San Camilo, cuando el fiscal regresaba a su casa después de dejar a su hijo en la escuela. Su rutina había sido vigilada previamente por los delincuentes.

Ese 22 de agosto, tres hombres lo interceptaron cuando descendía de su vehículo. Intentó escapar corriendo, pero un disparo en la pierna lo detuvo. La caída le provocó una fractura en la clavícula y golpes múltiples antes de ser introducido a la fuerza en un carro gris.

Una falla mecánica en el vehículo y la rápida reacción de vecinos y familiares frustraron el secuestro. El fiscal fue liberado, aunque lesionado y bajo amenazas, tras verse obligado a entregar las claves de sus cuentas.

Investigación y capturas inmediatas que terminaron con sentenciado por secuestro de fiscal

Videos de seguridad registraron el hecho y permitieron la identificación de los sospechosos. Ese mismo día, la Policía detuvo a ocho personas, entre ellas alias “Marihuana”, señalado como el líder de la operación.

Los procesados fueron: Antonio Buenaventura P. (50), Leidy Isabel E. (39), Cristian Alexander C. (27), Cristopher Alejandro F. (22), Jonathan Alexander R. (22), Nieve Marlene E. (49), Jamieson Patricio Q. y Anderson Ariel M. (23), alias “Marihuana”.

Durante el juicio, el fiscal víctima declaró: “Yo quiero justicia, no venganza”. Sus palabras reflejaron la gravedad del caso y la presión social para que no quedara en la impunidad.

Sentenciado por secuestro de fiscal, además de absoluciones

Tras doce meses de audiencias y peritajes, el tribunal resolvió que existieron elementos suficientes para confirmar el delito de secuestro extorsivo.

Alias “Marihuana” resultó sentenciado por secuestro del fiscal a 21 años y cuatro meses de prisión, más una multa de 300 salarios básicos. En tanto, Jamieson Patricio Q. recibió una pena de siete años, un mes y diez días, además de una multa de 100 salarios.

En la audiencia final, tres procesados resultaron absueltos por falta de pruebas: Nieve Marlene E., Leidy Isabel E. y Antonio Buenaventura P. Otros tres —Cristopher Alejandro F., Cristian Alexander C. y Jonathan Alexander R.— fueron liberados tras la abstención fiscal.

Contexto: secuestros en aumento

El caso se suma a una tendencia alarmante en Los Ríos. De acuerdo con cifras policiales, los secuestros y extorsiones en cantones como Quevedo han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos dos años.

Las víctimas abarcan diferentes sectores: profesionales, agricultores, transportistas y comerciantes. El secuestro extorsivo se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para las bandas criminales, lo que obliga a las autoridades a intensificar los operativos y allanamientos (31).